Fotografia pare, la prima vedere, una... riscantă, în care cuplul a lăsat să se vadă mai mult decât trebuie. Imaginea a devenit virală pe Reddit, după ce o prietenă a femeii care apare în imagini a postat-o.

Dacă nu îţi dai imediat seama ce i-a făcut pe internauţi să se uite de două ori la fotografie, încearcă să te concentrezi asupra bărbatului din cuplu.

"Am crezut iniţial că e complet gol. Apoi am crezut că era mâna lui. Apoi, când am văzut mai clar fotografia, mi-am dat seama că sunt picioarele ei. M-am gândit că au făcut asta intenţionat. Apoi am văzut fotografia încă o dată şi mi-am dat seama că nu e intenţionat. Postul s-a dovedit un rollercoaster emoţional pentru mine", spune un comentator, pe Reddit.