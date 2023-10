Astazi este momentul potrivit pentru a ne urmari ambitiile si a face schimbarile necesare ca să ne îndeplinim visurile. In plus, Luna colaborand cu Venus si Jupiter ne aduce un val de noroc si buna dispozitie - suntem ghidati in directia spre prosperitate, abundenta si armonie in relatiile noastre cu cei din jur. Aceasta configuratie planetara ne ofera sansa de a ne bucura de compania oamenilor dragi si de a ne dezvolta abilitatea de a-i asculta si intelege mai bine.

Totusi, Mercur se confrunta mai tarziu cu Pluto, potrivnicul comunicatiei si al dialogului, ceea ce ar putea duce la intelegeri gresite si tensiuni in relatiile interpersonale. Pentru a evita astfel de conflicte, trebuie sa fim precauti si sa ne gandim de doua ori inainte sa vorbim sau sa facem ceva care ar putea fi perceput gresit.

Horoscop zilnic BERBEC

Fii atent sa nu actionezi azi cumva doar in baza unor presupuneri ce au la baza jumatate de adevar. In efortul tau de a vedea doar partea buna dintr-o situatie si a simti doar entuziasm si incantare pentru ceva, poti pierde contactul cu intregul adevar. In orice aspect exista si reversul medaliei si e firesc sa existe si sentimente precum furia, frustrarea si chiar singuratatea. Nu fugi de ele pentru ca lipsa adevarului nu te face sa fii mai implinit ci doar sa traiesti in minciuna. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba.

Horoscopul zilei TAUR

O iesire placuta poate avea unele intarzieri sau amanari din cauza unor evenimente total in afara controlului tau. In loc sa te deranjeze, tu si prietenii tai puteti profita de oportunitate si sa faceti ceva total diferit si neconventional. Puteti merge la un restaurant la care nu ati fost, la un film pe care nu il aveati in plan. Oricare ar fi situatia ta, retine ca azi este o perfecta ocazie sa incerci sa faci o delicioasa limonada atunci cand primesti un cos plin cu lamai.

Infidelitate. Zodiile care vor fi înșelate în 2024 - Universul le-a pregătit ceva mai bun!

Horoscop azi GEMENI

Posibil ca azi sa te confrunti cu ciudate sentimente de inferioritate care nu ar trebui sa te caracterizeze. Intreaba-te de unde vin acestea. Ce poate cauza macar si doar gandul ca nu ai fi suficient de bun, eficient, valoros, frumos, destept ca altcineva ? Cauta-ti trecutul pentru indicii ca sa identifici radacina acestei atitudini. Un moment din copilarie ramas neinteles ce a creat o rana isi revendica acum nevoia de a fi vazut, clarificat, iertat, curatat. Nimeni vreodata nu ar trebui sa se simta inferior pentru ca este o fiinta unica plina cu propriile calitati si misiuni pe Pamant. Insa va trece si asta.

Horoscop zilnic RAC

Fii pe faza in caz ca apar unele sentimente de inferioritate ce nu ar trebui sa te caracterizeze. Este posibil sa traiesi intr-un cartier sau mediu in care oamenii judeca peste masura si isi bazeaza parerile despre tine pe propriile lor conceptii si perceptii ce nu au, de fapt, legatura cu cine esti tu si ce e bine sau nu din ce faci. Adevarul este ca nimeni nu e perfect si nu are dreptul sa judece, cu atat mai mult cu cat fiecare doreste sa corespunda in ochii altora. In spatele judecatii cuiva sta multa insecuritate proprie. Tine-te departe de a judeca sau de a te considera victima unor asa zis “judecatori stie tot” ca sa iti mentii nivelul de liniste si implinire neatins. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba.

Horoscopul zilei LEU

Nu cumva sa lasi frica de esec sa te opreasca din a face lucruri. Sunt mereu multe posibilitati disponibile din care sa alegi, chiar infinite, si daca simti dezamagire pentru ca ai incercat ceva este foarte bine, altfel nu ai sti ce ti se potriveste si ce nu, ce iti place si ce nu. Frica de esec este doar pentru cei ce se tem sa traiasca. Nu lasa o respingere sa te opreasca din a obtine ceea ce vrei. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba.

3 zodii de femei care trăiesc toată viața în întuneric. Horoscopul decepțiilor

Horoscop azi FECIOARA

Cumva te-ai simtit in ultima vreme cam credul si ai “inghitit” aproape tot ce ai auzit ? In general tu ai o minte ascutita si nu esti usor de dus cu presul dar oricine poate fi pacalit din cand in cand. Ia-ti timp sa te gandesti azi un pic la cantitatea de incredere pe care ai raspandit-o recent si spre cine. Evita sa fii folosit sau ranit. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba.

Horoscop zilnic BALANTA

Este posibil sa te simti emotional cam jos, din cauza unei greutati care te-a adus cu picioarele pe pamant mai brutal in loc sa te lase sa zbori liber spre nori unde ti-ar placea sa fii. Drept rezultat, ai putea actiona intr-un mod ca sa te justifici sau dovedesti altora. Iesi din acest blocaj mental. Esti foarte bine asa cum esti si nu ai nevoie de validarea altora. Este bine sa fii realist si cu picioarele pe pamantul care te sustine. Asa capeti echilibrul necesar ca sa obtii lucrurile pe care le vrei in viata. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba.

Horoscopul zilei SCORPION

Posibil ca azi un partener sa iti tina un discurs cu privire la prietenii pe care ii ai sau ii alegi, poate unii nu sunt pe placul sau si are ceva de spus in aceasta privinta. Data fiind natura ta independenta, acest lucru nu prea este pe placul tau, scrie Sfatul Parintilor. Intreaba-te asa : spune partenerul aceste lucruri pentru ca vrea sa te controleze sau chiar este preocupat sincer ? Chiar daca alegerile sunt ale tale, bune sau nu, raspunsul la aceasta intrebare influenteaza mult felul in care raspunzi si interactionati. Evita cearta si ia ce gasesti bun din situatie. Ceva cu siguranta este. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba.

Horoscop noiembrie. Schimbări spectaculoase de destin. Zodiile care vor cunoaște adevăruri dureroase

Horoscop azi SAGETATOR

Te-ai putea simti la un moment dat ca si cum esti testat intr-un anumit fel si trebuie sa dovedesti ca ce faci este valid si corect. Din fericire, energia astrala a zilei ar trebui sa te faca sa simti o crestere emotionala care sa te ajute sa te simti increzator in cine esti, indiferent ce cred alti oameni ca trebuie sa fii. Cele mai mari teste sunt de fapt cele la care te supui singur. Tu iti esti cel mai aprig critic. fii constient de acest fapt si fa pasi constienti sa fii mai bland cu tine insuti. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Ai grija ca ceea ce spui sa fie si adevarul pe care il gandesti astazi. Daca vei fi constient ce ganduri ai si le analizezi inainte sa decizi sa le rostesti, vei avea mai multa claritate si cuvintele tale vor avea un impact mai mare. Pe de alta parte, nu iti risipi cuvintele incercand sa scutesti pe cineva de ceva ce ar trebui sa auda. Asta aproape ca mereu iese prost. Spune ce ai de spus sincer si deschis. Asa castiga toata lumea implicata. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba.

Horoscopul zilei VARSATOR

Este o zi frumoasa daca reusesti sa iti controlezi o anumita frustrare sau furie ce apare din senin si care pare justificata dar tot nu iti face bine. Simtindu-te putin in afara controlului, ai putea sa ajunsi sa tipi la cineva sau sa spui ceva ce mai tarziu regreti. Mergi mai departe si spune ce gandesti si ce te deranjeaza. Insa coordoneaza cu intelepciune vorbele rostite si mai ales emotia atasata lor. Este asa usor sa spui ceva ce nu simti cu adevarat si poate sa pierzi o prietenie care era importanta pentru tine. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba.

Horoscop azi PESTI

Asteapta-te ca azi sa iti creasca popularitatea. Un mod activ de a se intampla asta este sa iti folosesti pozitia ca sa aduci o schimbare in bine. De exemplu, ai putea aduce imbunatatiri in comunitatea sau cartierul tau cu orice idee pe care o pui si in practica. Astazi este despre relationarea ta cu altii si ideile tale de viitor la care esti asa de bun. Cine stie ce din ce ai in minte aduce beneficii viitoare unui numar mare de oameni? Nu te sfii sa iti faci ideile cunoscute.

Horoscop special pentru ultima săptămână din zodia Balanță. TREI zodii își vor vedea viața dată peste cap