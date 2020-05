Cum te bârfește lumea, în funcție de zodie

Te-ar amuza ceea ce ai auzi sau te-ar scoate la culme din sarite? Acum ai ocazia sa afli ce barfa se spune cel mai des despre tine, in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut.

Berbec

Probabil ca ti s-a intamplat sa mai auzi in stanga ori in dreapta ce parere au cei din jur despre tine. Cu siguranta barfele care se spun cel mai des despre tine au legatura cu aparitiile tale in societate. Ba ca nu stii sa te imbraci, ba ca ti-ai vopsit parul intr-o culoare intensa. Indiferent ce ai face, ii sochezi pe cei din jur, iar atitudinea ta nepasatoare pare sa le starneasca si mai mult pofta de barfit.

Taur

Nici macar una dintre cele mai serioase si muncitoare zodii nu scapa de barfe. Oamenii vor gasi intotdeauna ceva de discutat si despre tine. Vor spune ca iti lingusesti profesorii ori sefii, ca muncesti ca un catar, insa esti zgarcita din cale-afara. Oricum ai da-o, nu este bine. Citește continuarea.