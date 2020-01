Cum să reduci costurile unui magazin online (P)

Deşi poate nu pare la început, dar să ai un magazin online, care să aibă vânzări, presupune investiţii constante şi susţinute, nu e lucru simplu. Cum facem diferenţa între investiţiile pentru care merită să investim şi cele care merită mai puţin, astfel încât, la final, să eficientizăm costurile pe termen lung?

Automatizează procesele

În timp ce unele procese din activitatea de eCommerce pot fi automatizate prin produse software de ultimă tehnologie, altele pot fi automatizate prin îmbunătăţirea fluxului de operaţiuni sau prin outsourcing (externalizarea proceselor către terţi parteneri).

De exemplu, există platforme de eCommerce de tip Open source sau de tip SaaS (Software as a Service). Nu tipul de platformă ales este neapărat cel mai important, ci felul în care această platformă este optimizată. Documentează-te înainte de a alege, informează-te asupra costurilor şi a frecvenţei acestora (sunt one time, lunare, abonament etc). Dacă eşti un pic mai tehnic/ă îţi poti seta de la 0 singur/ă magazinul online. Sau poţi externaliza procesul către firme specializate (din cauza competiţiei acerbe costurile nu sunt mari, iar plata este de tip one time).

Platformele Open Source sunt cele care necesită ceva mai mult timp, un proces susţinut de învăţare şi ceva cunostinţe HTML/PHP (ideal). Necesită alegerea unui serviciu de găzduire, are funcţionalităţi nelimitate prin prisma extensiilor, însă un forecast dificil de buget deoarece poate la început pare că sunt aproape gratis, însă pe parcurs ce nevoile tale sunt mai mari, atunci şi extensiile de care vei avea nevoie vor fi mai numeroase (deci costurile vor fi mai mari decât ai estimat iniţial). Exemple de platforme Open Source, în ordine aleatorie: Magento, WooCommerce (WordPress), PrestaShop, OpenCart etc.

Platformele de tip SaaS îţi oferă magazine online “la cheie”. Se adresează în special antreprenorilor la început de drum şi celor care nu sunt atât de tehnici. Sunt uşor de instalat şi scalabile. Însă, ca şi în cazul Open Source, cu cât nevoile tale cresc cu atât şi costurile sunt mai mari. S-ar putea să conteze însă faptul că îţi permit să îţi faci un forecast mai exact asupra investiţiei. Exemple de platforme SaaS ar fi:

- pentru România – ShopMania, Blugento

- internaţionale – Shopify, BigCommerce, Wix etc.

Adaugă produsele tale şi pe alte platforme online

Poţi alege să ai propriul magazin online, iar aici să primeşti comenzile clienţilor tăi. Sau poţi alege să îţi promovezi produsele şi pe platforme online mari, deja existente, precum sunt MarketPlace-urile. În ordine aleatorie şi în funcţie de tipul de produse pe care îl comercializezi poţi alege: eMAG, eVOMAG, cel.ro, esteto.ro, breslo.ro, dorally.ro etc.

Externalizează activităţile care au nevoie de prea multă atenţie sau de abilităţi pe care eşti sigur/ă că nu le poţi dobândi

Este important să încerci, însă dacă deja ştii, spre exemplu, că nu ai o bază de programare care să te ajute să lucrezi în HTML sau alte limbaje de programare, atunci o investiţie de externalizare pe această zonă rentează poate mai mult decât altele.

Foloseşte servicii de e-fulfillment pentru reducerea costurilor

Nu te apuca să investeşti în regim propriu în personal / forţă de muncă şi depozite, cel puţin nu când eşti la început. Serviciul care preia toată logistica de prelucrare şi livrare comenzi se numeşte e-fulfillment sau fulfillment (“e” vine de la e-shop-uri, adică magazine online). Informează-te asupra a ce e fulfillmentul si ce avataje oferă business-ului tău.

În concluzie, răspunsul la întrebarea “Cum să reduci costurile unui magazin online?” constă în faptul că unele investiţii merită mai mult decât altele. Nu îl poţi găsi ca pe o reţetă pe care cineva să ţi-o dicteze, ci mai degrabă în ce poţi şi ce nu poţi face, ce îţi permiţi şi ce nu îţi permiţi, ce ai timp şi ce nu ai timp să faci, ce vrei şi ce nu vrei să faci în noua ta meserie full-time de antreprenor. Documentează-te asupra fiecărui pas necesar e-commerce-ului şi îţi vei putea răspunde singur asupra a ce merită şi ce nu merită investiţii, garantat.