Aloe vera este o suculentă caracterizată prin faptul că beneficiază de îngrijirea pielii și garantează frumusețea într-un timp scurt. Această plantă are vitamine, minerale și antioxidanți care îmbunătățesc aspectul feței, mai pielea matură și uscată. Prin urmare, dacă vrei să arăți tânăr și să obții piele de porțelan, îți recomandăm să apelezi la această plantă, scrie Click!.

Repară pielea deteriorată, elimină ridurile și semnele de îmbătrânire prematură

Specialiștii spun că, Aloe vera favorizează producția de colagen deoarece conține o substanță numită alantoină, care are proprietăți regenerative. Alantoina ajută la repararea pielii deteriorate și la stimularea producției de colagen, o proteină care poate elimina ridurile și semnele de îmbătrânire prematură. În plus, are proprietăți antibacteriene, care previne acneea și alte infecții ale pielii, promovând frumusețea acesteia.

Cum să ai pielea de porțelan datorită plantei Aloe Vera?

Pentru o îngrijire eficientă a pielii, va fi necesar să tăiați o frunză de aloe vera și, cu un cuțit dezinfectat, să îndepărtați ambele margini ale frunzei. Apoi tăiați cele 2 margini ale tulpinii. Următorul pas va fi să înmuiați tulpina în apă curată timp de 24 de ore. Acest lucru este esențial pentru a elimina toată aloina din aloe vera, care este o substanță gălbuie și amară care poate irita pielea și este toxică pentru consum.

În continuare, va fi timpul să îndepărtați complet pielea de pe aloe vera și să o lăsați în apă proaspătă încă 2 ore. La final, tăiați aloe vera în bucăți mici și depozitați-le într-un vas ermetic de sticlă la frigider. Le vei avea deja pregătite pentru a pregăti creme și măști anti-îmbătrânire care redau frumusețea și tinerețea pielii tale de porțelan.

Deși, înainte de a folosi aloe vera pentru îngrijirea pielii, va fi necesară efectuarea unor teste de alergie deoarece dacă pielea ta este sensibilă, poate genera efecte adverse asupra feței.