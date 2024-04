Pentru sarmalele de post ai nevoie de câteva ingrediente simple, pe care de obicei le ai și în casă sau care se găsesc în cea mai apropiată piață. Gospodinele care au pus varză la murat au scăpat de grija principală. Anna Lesko a publicat pe contul ei de Youtube un video explicativ, așa că nu ai cum să dai greș cu acest preparat.

Ingrediente pentru sarmale de post

Pentru sarmalele de post ai nevoie de o varză murată sau proaspătă, după preferințe, 350 grame orez, 4-5 morcovi, 3-4 cepe, 2 dovlecei, 2 legături de mărar, 2 legături de pătrunjel, 1 litru de suc de roșii, sare și piper. Și de îndemânare pentru a le împacheta frumos.

Mod de preparare

Orezul l-am spălat în 5-6 ape, apoi am turnat apă fiartă peste el. Avem nevoie de varză, pe care am opărit-o 10 minute, nu mai mult, de ceapă, de morcovi, de dovlecei și de verdeață (toate tocate mărunt). Legumele le tragem un pic de tot în tigaie. Am adăugat toate legumele din tigaie în orez, iar la final am pus foarte multă verdeață. Se umplu foile de varză, se împachetează și se pun în oală. Adăugăm bulion de casă și un pic de apă. Acestea sunt sarmalele mele de post. Poftă bună!", explică Anna Lesko, în rețeta video de pe canalul ei de Youtube.