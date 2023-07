Medicii ORL spun că niște căței de usturoi în nas n-au niciun efect asupra congestiei și răceli. Și nu este tot, s-ar putea ca efectele să fie cu adevărat neplăcute.



Când ești răcit, mucus se acumulează oricum în nas, iar usturoiul ar fi ca și cum îți bagi două dopuri de vată, de exemplu. Prin obstrucționarea căilor respiratorii efectul se va agrava.



De altfel, in asta constă și trucul din clipul TikTok: când grăuntele este scos din nas, mucozitățile nu se scurg pentru că le-ar fi curățat usturoiul, ci pur si simplu că nasul a fost înfundat de căței.



În plus, există riscul ca substanțele din usturoi să provoace o iritare a membranelor nazale.



Verdictul specialiștilor: usturoiul in nas este o farsă care prezintă mai multe riscuri, fără a oferi niciun avantaj.