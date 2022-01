Sub duş nu ar trebui niciodată să ne spălăm faţa, ci, susţine dermatologul Elizabeth Tanzi, într-un interviu pentru The Gloss, ar fi bine să facem acest lucru doar la chiuvetă.



"Le recomand pacienţilor mei să se spele pe faţă la chiuvetă, acolo poţi controla mai bine temperatura apei şi ar trebui să folosim apă călâie spre rece, cea mai bună pentru tenul delicat", spune medicul dermatolog.



Şi, pentru că pielea feţei este mult mai sensibilă decât cea a corpului, temperatura apei contează. În timp ce apa fierbinte deschide porii -fapt care ne ajută dacă aplicăm tratamente pentru ten- ea poate şi să usuce pielea. De aceea nu ar fi bine să foloseşti duşul pentru a te spăla pe faţă şi, dacă îl foloseşti, ar trebui să foloseşti apă rece.



Nu folosi acelaşi săpun ca cel pe care îl foloseşti pentru a-ţi spăla corpul şi alege unul care să se potrivească pielii delicate a tenului. Săpunul obişnuit distruge echilibrul PH-ului şi provoacă fie uscarea excesivă, fie acnee, mai spun specialiştii.



În plus, ar fi bine să uiţi de uscatul feţei cu prosopul: dacă îţi apar coşuri şi foloseşti acelaşi prosop câteva zile la rând, nu vei scăpa de ele. Un simplu prosop de hârtie, aruncat după folosire, te ajută cel mai bine!