Lucruri de care aveți nevoie frecvent

Articolele precum îmbrăcămintea sau gențile de mână nu trebuie să fie niciodată depozitate sub pat. Nu merită inconvenientul să te pui pe mâini și în genunchi și să te târăști sub pat zilnic. Sigur, există și avantajul că astfel scapi de grija prafului, scrie Reader's Digest.

Documente importante

Depozitarea documentelor importante sub pat nu este doar incomod, ci și pur și simplu nu este o ideea bună. Îți dorești într-adevăr ca acte precum cele ale casei, polițe de asigurare, certificate de naștere să ajungă raiul insectelor sau să fie afectate de o inudație.

Cutii de carton

E cea mai neinspirată alegere, pentru că orice carton atrage praful și insectele. Practic, este ca și cum le puneți la dispoziție un hotel de lux, in care orice mic spațiu este o cameră.

Aparatură electronică veche, pe care nu o mai folosim

Menținerea lor sub pat nu le va resuscita, dar va atrage praful. Plus că este din nou un loc de vis pentru orice tip de insecte, deja este ca și cum le oferiți o călătorie cu cel mai luxos transatlantic

Albume foto

Dacă sunteți ca majoritatea populației, aveți mormane de fotografii în cutii de pantofi care își așteaptă de o veșnicie o soluție de depozitare mai decentă. Gândacii, moliile și acarienii iubesc hârtia, așa că s-ar putea să aveți din nou o crescătorie sub pat.

Produse alimentare neconservate

Așa că nu ați putut rezista cumpărării în vrac a napolitanelor preferate sau cutiilor cu bomboane, ori poate chiar ciocolată. Știm că sub pat poate fi locul plăcerilor vinovate, dar la fel ar putea gândi și rozătoarele, gândacii și furnicile. În plus, chiar vrei să te târăști sub pat pentru o gustare la miezul nopții?

Regula generală

Indiferent de ce depozitați sub pat, asigurați-vă că plasați întotdeauna articolele în recipiente din plastic cu capac, iar etichetate sunt pe lateral, spre direcția din care să le putem privi. Dacă nu aveți covor sau preșuri, cumpărați recipiente care au roți sau tampoane adezive din pâslă pe partea de jos pentru a vă proteja podeaua de zgârieturi.