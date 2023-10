Proprietatea este listată pe Airbnb şi va începe să primească oaspeţi la mijlocul lunii octombrie, scrie news.ro.

Decorul din interior este de tip "swamp chic": pardoseală de pământ, scaune din sfoară şi lemn şubred, un covor din piele de crocodil verde lămâie, o cuvertură de pat din petice. Un şemineu construit în scobitura unui copac aminteşte de stilul Art Nouveau.

"Mlaştina lui Shrek este minunată", spune Donkey. "Ştiţi ce-mi place la ea? Totul. Amenajarea peisagistică înverşunată, interioarele modeste, bolovanii frumoşi, totul. Abia aştept ca oaspeţii să experimenteze singuri această felie de paradis noroios".

Facilităţile sunt pe măsură. Nu există wifi, aer condiţionat, televizor sau bucătărie (se presupune că oaspeţii se simt confortabil să mănânce mâncare crudă sau să conducă până în oraş pentru o friptură). Toaleta lui Shrek oferă vizitatorilor "intimitatea supremă" şi dispune de o găleată. Un lux este adăugarea de electricitate, deşi vizitatorii se pot baza şi pe lumina lumânărilor din ceară de urechi.

Proprietatea a mai apărut în "The Crown" şi "No Time to Die". În cadrul unei promoţii pentru a sărbători deschiderea, Airbnb oferă un sejur gratuit de două nopţi între 27 şi 29 octombrie.