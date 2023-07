Vacanța de șapte nopți petrecută anul acesta în Grecia una de vis. Apă caldă și curată în nuanțe de albastru-turcoaz aproape ireale, plaje cu nisip alb și fin, multe locuri pline de istorie de vizitat și gyros delicios la tot pasul, de care atât copiii, cât și adulții s-au bucurat deopotriva.

Singurul "nor" care a întunecat puțin peisajele mirifice cu care ne-a întâmpinat Grecia a fost adus de lipsa din meniurlie grecești a unei băuturi pe care noi, românii, o consumăm cu plăcere în timpul verii. Este vorba despre limonada "cea de toate zilele", cum am început să îi spunem în urma sejurului de șapte nopți din partea de nord-est a peninsulei Halkidiki.

"Nu cred că a trecut vreo lămâie pe aici"

Însetați și obosiți după un drum lung, am comandat prima dată această băutură extrem de răcoroasă la o terasă din Kavala, oraș-port la Marea Egee, din provincia Macedonia Estica și, totodată capitala prefecturii Kavala. În locul ei am primit însă un suc cu multe E-uri și zahăr din belșug răsturnat în pahar dintr-o sticlă cu o etichetă neagră, scrisă în limba greacă. Produsul nu aducea cu limonada pe care o așteptam noi nici ca gust, nici ca miros sau aspect.

"Nu cred că a trecut vreo lămâie pe aici", au spus, râzând, copiii cu darul lor irezistibil de a face haz de necaz din orice situație.

Pentru că nu ne-am învățat minte din prima sau, mai degrabă, pentru că ne-am gândit că a fost doar o întâmplare izolată, am continuat să comandăm limonadă în special la masa de prânz, atât la restaurantele și terasele din Stavros, cât și în Ouranoupolis și pe plaja Alikes din Ammouliani. Cum nu am primit nici aici ceea ce ne doream, ne-am mulțumit cu diferite milkshake-uri pentru copii, în timp ce noi, adulții, ne-au "distrat" cu diverse cocktail-uri, bere la draft și apă plată din belșug.

Evident că ne-am gândit la un moment dat că poate nu suntem noi suficient de expliciți atunci când comandăm limonadă, așa că am devenit mai specifici. Am cerut "fresh limonade sau freshly squeezed limonade, with honey, mint and ice cubes" (limonada proaspătă sau limonadă proaspăt stoarsă cu miere, mentă și cuburi de gheață).

Norocul a dat peste noi în restaurantul Stratis din Stavros- un sat de vacanță din regiunea Kavala - unde am găsit un ospătar grec cu care ne-am putut înțelege în limba engleza mult mai bine în comparație cu cei cu care intrasem în contact anterior și care ne-a pus pe masă trei limonade reci, cu mentă proaspăt culeasă din tufele care decorau terasa locației.

Curiozitatea noastră în legătură cu lipsa acestei băututi din meniurile localurilor grecești ne-a astâmpărat-o tot el. Oricât de paradoxal ar suna având în vedere lămâii și chiar copăceii de lămâie verde (limes) peste care am tot dat în vizitele noastre, grecilor nu le place această băutură răcoritoare, indiferent că vorbim despre limonadă făcută cu apă plată și servită cu cuburi de gheață sau limonadă făcută cu apă minerală.

Explicația uluitoare, chiar de la "sursă"

Revenind în țară, ne-am dat seama că nu doar nouă ne-a lipsit limonada din meniul grecilor, ci se pare că și altor zeci de români care și-au împărtățit experiențele prin care au trecut în Grecia pe diverse grupuri de Social Media.

„Ei beau cafea, țuică, vin, bere și ouzo”, spune un turist, pe grupul facebook forum Grecia, adăugând că nu a băut niciodată limonadă la greci și nici nu a zărit băutura pe undeva.

Un alt român a avut o completare hazlie: „De lene. Pe ei cad și măslinele, și rodiile, și smochinele, dar sunt veșnic la siesta și n-au timp sa le culeagă”, a glumit acesta.

Un român stabilit în țara elenă consideră că abudența cu care lămâia este folosită peste tot ar fi explicața reală pentru care nu găsim limonadă în Grecia. „Pește cu lămâie, carne cu lămâie, salată cu lămâie, dulciuri cu lămâie... Prea multa lămâie strică, a transmis acesta.

Explicația pentru care Grecia fuge de una din băuturile iubite de români este aproape imposibil de crezut.

„Grecii nu beau sucuri fresh. Noi bem 3-4 cafele pe zi. Nu suntem fani ai limonadei. Putem să facem pentru turiști, dar nu e o băutură pe care s-o iubim”, a precizat, pentru Click!, Dimitri, patronul unui hotel din Peloponez.

„Sunt greci care beau limonadă dimineața, precum mama mea, dar o fac doar pentru sănătate. Se chinuie cu ea pentru că e bună pentru sănătate… și pentru slăbit”, a mai declarat Dimitri.

„De ce să bem așa ceva? E prea amăruie. Nu, nu ne place. N-ați văzut că lăsăm lămâile să stea atârnate în copac”, glumește Maria, o localnică care are un mic bakery în Kardamyli, un orășel cochet din Peninsula Peloponez.

„Am 43 de ani și nu știu vreun grec care să fi consumat limonadă. Ba nu, mă înșel… am un verișor care e ca voi, dar el a stat mulți ani în Italia, așa că e confuz”, a adăugat simpatica patroană.