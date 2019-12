7 sfaturi pentru a-ți aranja perfect mobila în living

Sufrageria este camera in care ne petrecem cel mai mult timp. Oamenii se aduna in general in living, stii si tu bine. Tocmai de aceea este important sa pui pret pe confort si pe o atmosfera placuta. Iar felul in care decorezi livingul va impacta si ambianta acestuia.

Alegerea decoratiunilor si felul cum aranjezi mobila in living poate fi o sarcina greoaie. Vrem sa alegem mobilier functional dar care sa arate si foarte bine. Vrem sa nu ne lipseasca nimic, de la masuta de cafea, pana la biblioteca, dar nici sa nu fie totul inghesuit. Si tocmai pentru ca trebuie sa tii cont de atatea detalii, ti-am pregatit cateva sugestii care sa te inspire.

Planifica

Inainte de a incepe sa alegi micile detalii din living, inainte de a incepe sa cari si sa muti mobila, este indicat sa ai un plan. Poate te ajuta sa faci o schita a felului cum vei aranja mobila. Gandeste-te bine unde sa asezi canapeaua si celelalte locuri de stat (fotolii, scaune, divan). Unde crezi ca ar da bine comoda TV? Dar masuta de cafea ? Ce alte decoratiuni iti mai doresti?

Planificand vei salva mult timp si efort in timp ce redecorezi. Cel mai bine ar fi sa nu te grabesti si sa iei in calcul totul, inainte de a decide. Ai grija sa nu inghesui piesele de mobilier si sa alegi un stil care sa imbine placut elementele diferite.

Foto: luluandgeorgia/Pinterest

Stabileste Scopul Incaperii

In alegerea stilului mobilierului te ajuta si sa stabilesti care este scopul livingului. Este o camera unde familia se aduna la TV? Este o camera destinata petrecerilor si intalnirilor cu prietenii? Este o camera unde la final de zi va adunati sa stai de vorba?

Felul in care aranjezi mobila de sufragerie este in stransa legatura cu scopul acestei incaperi. Si ar fi bine sa stabilesti acest detaliu inainte sa cumperi sau sa aranjezi mobila. De exemplu, daca ie cina in living, in timp ce te uiti la televizor, iti vei dori o masa mare si mobila indreptata catre TV. Daca livingul este camera de relaxare si odihna dupa munca, conteaza confortul canapelei si al fotoliilor si te-ar ajuta mai mult si cateva pouf-uri sau o masuta de cafea.

Ia in calcul si care ar fi focusul camerei. Daca este televizorul, atunci mobila trebuie sa fie aranjata catre el. Daca este semineul sau vederea catre gradina, de asemenea, mobila va gravita catre centrul de interes.

Foto: decoholic/Pinterest

Incepe cu Mobilierul Masiv

Intrucat sufrageria este o camera cu suprafata mare, te ajuta sa asezi mai intai mobila masiva. Inainte de a aseza piesele mici de mobila, stabileste locul celor mari. Astfel te asiguri ca zona este echilibrat decorata si ca spatiul este utilizat eficient. In mod ideal, cea mai mare piesa de mobila (biblioteca, canapea) este orientata catre TV sau catre semineu, daca este cazul.

Asigura-te ca lasi suficient spatiu intre fotolii, canapea si masute, asa incat sa poti intinde bine picioarele. Daca ai un living mai mic, te ajuta sa asezi mobila pe langa pereti, altfel, la o suprafata mare poti delimita spatii diferite.

Foto: rengusuk/Pinterest

Diversifica Dimensiunile Mobilierului

Cand alegi mobila de sufragerie, opteaza pentru scaune, fotolii, comode, masute, biblioteci, canapele de dimensiuni diferite. Daca doua piese sunt de aceeasi dimensiune, pentru echilibru, nu le pune una langa alta, ci in colturi opuse.

Joaca-te cu asimetria

Daca iti doresti un aspect uniform, clasic, formal, aranjeaza mobila simetric. Insa, daca vrei un look modern, relaxat, aseaza mobila in stil asimetric. Asimetria se obtine fie prin amplasarea pieselor diferite, fie prin asezarea unor fotolii in unghi, fata de canapeaua asezata drept, sa spunem.

Un amestec de linii si forme va arata intotdeauna mai bine. O canapea dreptunghiulara va fi completata cel mai bine de o masuta de cafea rotunda. Un fotoliu cu tapiserie cu model are nevoie de un taburet simplu, minimalist. Nu uita, indiferent cat te joci cu formele si asimetria pieselor de mobilier sa lasi spatiu. Scopul este sa fie loc de trecere, asa incat sa nu va loviti de mobila sau sa nu daramati obiecte.

Foto: trendedecor/Pinterest

Ilumineaza si stabileste un centru de interes

Orice sufragerie are nevoie de un centru de interes, de o zona in care se duce privirea. Poate un perete colorat, poate un tablou sau o oglinda masiva, impresionanta, poate o lustra, un lampadar sau alte cateva corpuri de iluminat interesante.

Stabileste cateva colturi sau zone speciale. Fie un colt destinat copiilor, cu mobila micuta. Fie un colt de citit sau de studiu, cu un balansoar sau fotoliu confortabil, cu lampadar. Fie un birou la care sa scrii sau poate sevaletul pregatit pentru pictura. Zonele cu destinatie specifica transforma total spatiul si il fac modern si multi-functional.

Foto: nestingwithgrace/Pinterest

Decoreaza cu atentie

Nu doar mobila este importanta. Nu uita sa lasi suficient spatiu pentru decoratiuni si accesorii. Un lampadar, o aplica fixata pe bibilioteca, o vaza mare, un cos impletit, toate sunt mici detalii care schimba total ambianta livingului. Asa ca nu le elimina din decorul tau!

Sufrageria ta are nevoie de toate elementele contrastante de mai sus. Si mai are nevoie de ceva: de echilibru. Asa ca, indiferent cat te joci cu mobila si decoratiunile asimetrice, diferite, nu uita sa gasesti un echilibru vizual. Scopul este confortul fizic dar si aspectul placut privirii.