Bineinteles, nu exista niciun aliment care te va ajuta sa te trezesti cu zambetul pe buze. „Consideram ca nu exista un singur aliment capabil sa imbunatateasca starea de spirit, dar exista o dieta bazata pe alimente integrale ce ofera o gama larga de nutrienti pentru o stare mai buna”, declara pentru wellandgood.com nutritionista Jessica Beacom.

Pentru a beneficia de acesti nutrienti benefici, specialistii recomanda cinci gustari ideale pentru a-ti satisface poftele alimentare pe care le ai seara si in acelasi timp te ajuta sa ai o stare mai buna dimineata. Iata care sunt:

Nuci si seminte

„Nucile si semintele sunt surse excelente de triptofan, un aminoacid de care corpul are nevoie pentru a produce serotonina, hormonul care ne da o stare de bine”, spune Beacom. „Migdalele, alunele, nucile, nucile caju, semintele de dovleac si cele de floarea soarelui se numara printre favoritele noastre pentru a adauga grasimi sanatoase si fibre meselor si gustarilor”, adauga specialista. Daca nu iti place sa mananci nuci si seminte ca atare, poti alege untul de nuci sau seminte, pe care sa-l servesti cu betisoare de telina, felii de banana sau cu iaurt grecesc.

Ciocolata neagra

Nu doar gustul delicios al ciocolatei negre iti ofera o stare mai buna, ci si compusii sai. „Ciocolata neagra contine o gama larga de compusi ce imbunatatesc starea de spirit, printre care cofeina si teobromina, precum si flavonoizi. Si cine nu iubeste gustul bogat al ciocolatei negre? Doar gustul are capacitatea de a te face sa te simti bine”, declara dieteticiana Stacie Hassing. Poti consuma ciocolata neagra simpla, inclusa intr-un desert delicios sau pentru si mai multe beneficii, serveste-o cu lingura de unt de nuci sau seminte.

Alimente fermentate

Alimentele fermentate sunt deosebit de benefice pentru sistemul digestiv si in acelasi timp pot avea efecte pozitive asupra creierului si starii de spirit. „Alimentele fermentate precum varza murata, iaurtul, kefirul si kombucha sunt bogate in mod natural in probiotice, care sustin microbiomul intestinal si pot duce la cresterea productiei de serotonina”, spune Hassing. Daca nu stii cum sa adaugi varza murata in mesele tale zilnice, incearca sa o incluzi in salate sau sandvisuri. Pentru o gustare inainte de culcare, iti poti face un smoothie cu iaurt sau kefir, fructe de padure congelate si putin unt de arahide.

Fructe de padure

Fructele de padure sunt ideale pe post de gustare inainte de culcare. „Fructele de padure contin un nivel ridicat de fitonutrienti care pot reduce stresul oxidativ din organism. S-a descoperit ca antocianinele, compusii responsabili pentru culoarea inchisa a afinelor si murelor, scad riscul de depresie”, spune Hassing. Asociaza fructele de padure cu frisca vegetala sau putin sirop de ciocolata neagra pentru a obtine o gustare delicioasa.

Daca ai nevoie de inspiratie pentru o gustare de seara cu efecte benefice, incearca acest sos pe baza de unt de arahide si iaurt, pe care il poti servi cu felii de fructe, covrigei sau crackers.

Crema cu unt de arahide si iaurt

Ingrediente:

1 cana cu iaurt grecesc simplu

1 lingurita cu extract pur de vanilie

1/3 cana cu unt de arahide cremos

2 linguri cu miere

Optional, pentru topping: alune tocate marunt si un praf de scortisoara macinata

Pune toate ingredientele intr-un bol si amesteca bine.

Serveste cu fructe, covrigei sau biscuiti din graham.

Vei obtine patru portii. Poti pastra restul de sos la frigider, intr-un recipient inchis ermetic, timp de pana la patru zile.

Sursa: andreearaicu.ro