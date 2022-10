Exista oameni care reactioneaza intr-un mod de-a dreptul exagerat, pierzandu-se cu firea si bagand spaima in ceilalti. Astrele isi spun cuvantul si in aceasta privinta si exista trei zodii cu care nu vrei sa ai de-a face in momentele dificile, pentru ca pur si simplu sunt inabordabile si chiar terifiante.

Afla care sunt aceste semne astrologice care, dincolo de aparente, au un fitil incredibil de scurt!

3. Rac

S-ar putea sa te mire prezenta Racului in acest top "nervos", dar el nu este nici pe departe atat de inofensiv pe cat pare. Daca situatia devine tensionata, Racii au tendinta de a avea veritabile crize de isterie si de a se pierde complet cu firea. Nu stiu sa isi gestioneze bine emotiile, asa ca se lasa usor coplesiti. Certurile in cuplu pot deveni adevarate tragedii daca este implicat un Rac. Persoanele nascute in aceasta zodie vor face acuzatii nedrepte si se vor victimiza intr-un mod absolut insuportabil. Daca atmosfera se incinge si mai tare, un Rac va sparge vesela si chiar va arunca in cealalta persoana cu ceva, ca in filme. Iertarea nu vine deloc repede daca i s-a gresit si poate sa se infiripe inclusiv gandul la o razbunare, in special cand este vorba despre o tradare in dragoste. Desi atunci cand sunt multumiti si fericiti Racii sunt cei mai placuti oameni din lume, uneori este de ajuns o singura scanteie pentru ca acestia sa aiba o criza de isterie cu plansete, urlete si acuzatii.

2. Berbec

A doua zodie cu care nu vrei sa te pui este Berbecul, un semn guvernat de planeta Marte, adica cea a razboiului. In general, este o persoana vesela si prietenoasa, care atrage alti oameni ca un magnet. Te-ai intrebat de ce, daca este atat de popular, nu raman prea multi in preajma lui? Este din cauza ca Berbecul ii pune pe toti pe fuga cu temperamentul lui aprins. Ii sare mult prea usor tandara si, cand se intampla asta, vede rosu in fata ochilor si nu mai stie ce face. Berbecii pot fi indivizi foarte violenti si chiar periculosi atunci cand sunt provocati. Nu se pot controla si nici nu vor, pentru ca mereu considera ca dreptatea este de partea lor. Barbatii din aceasta zodie vor avea o lunga istorie de batai, iar femeile nu vor ajunge prea usor sa se paruiasca, dar vor distruge cealalta persoana prin cuvinte si certuri care nu se pot uita prea usor. Este incredibil cat de usor ii este acestei zodii sa treaca de la zen la furie extrema si, desigur, aceasta este o latura intunecata a nativilor, pe care nu poti sa o afli decat daca ai ghinionul sa ii surprinzi intr-o situatie tensionata.

1. Scorpion

Mai este nevoie sa explicam de ce Scorpionul se numara printre cele mai infricosatoare zodii atunci cand este calcat pe coada? Problema lui nu este neaparat ca nu isi poate gestiona emotiile distructive, desi se mai intampla sa fie luat de un val de negativitate. Ceea ce este cu adevarat infricosator la un Scorpion este faptul ca imediat ce iese din starea de nervi si incidentul a trecut, incepe sa isi planuiasca "dulcea" razbunare. Motto-ul lui in viata este "Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte". Doar ca nu isi va lua o revansa "echitabila", ci va incerca sa faca cat mai mult rau posibil, fiind de-a dreptul diabolic la acest capitol. Foarte putini ii pot tine piept, asa ca este mult mai sigur sa te tii departe sau sa te straduiesti din rasputeri sa nu ajungi pe lista lui neagra, scrie divahair.ro. Nativii din Scorpion au o rabdare incredibila cand vine vorba de razbunare si sunt in stare sa astepte si luni bune sau chiar ani ca sa te "rasplateasca". Tu vei fi uitat absolut tot si, bineinteles, nici macar nu iti vei mai da seama cine a putut sa iti provoace asemenea probleme.