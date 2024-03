Scorțișoara se află pe lista ierburilor care vă poate ajuta să scăpați de kilogramele în plus, dat fiind faptul că aceasta poate combate chiar și obezitatea, ajutând la stimularea metabolismului, reglând zahărul din sânge, dar având un rol foarte important și în scăderea colesterolului rău, dar și a trigliceridelor. scorțișoara se poate consuma chiar și de către persoanele care suferă de diabet. In plus, aceasta este cea care ajută și la suprimarea poftei de mâncare.

Tot ce trebuie să faceți este să puneți într-o oală o cană de apă pentru a ajunge la punctul de fierbere, apoi adăugați o linguriță și jumătate de scorțișoară pudră și lăsați apa să fiarbă timp de 5 minute, strecurați apoi conținutul și îl consumați ca pe ceai, la prima oră a dimineții în fiecare zi timp de o lună de zile.

Usturoi

Chiar și usturoiul poate ajuta la pierderea în greutate atunci când este consumat mai des, dat fiind faptul că acesta deține un ingredient activ denumit alicină, care ajută la tratarea afecțiunilor cardiovasculare, a tulburărilor metabolice, dar și a glicemiei crescute.

In plus usturoiul poate ajuta și la creșterea imunității, stimulând metabolismul și reducând depunerile de grăsime.

Tot ce trebuie să faceți este să zdrobiți un cățel de usturoi, pe care îl veți pune apoi într-o cană de apă și veți adăuga zeama de la 1/2 de lămâie, amestecați și beți conținutul dintr-o înghițitură. Usturoiul se poate consuma și în fiecare zi inclus în diverse rețete culinare.

Hibiscus

Ceaiul de hibiscus poate ajuta și el la pierderea în greutate, fiind cunoscut ca un inhibitor al foamei, ajută la reducerea obezității abdominale, reducând riscul de ficat gras, acumulării de grăsimi și tensiunii arteriale. În plus, acest ceai ajută și la prevenirea iritației stomacului având proprietăți diuretice, dar și la îmbunătățirea mișcării intestinale.

Tot ce trebuie să faceți este să puneți o linguriță de flori uscate de hibiscus, într-un ceainic alături de 2 căni de apă, pentru a fierbe conținutul iar ulterior lăsa la infuzat timp de aproximativ 5 minute. Strecurați conținutul și adăugați o linguriță de miere, amestecați și beți 2 astfel de căni de ceai pe zi.

Ceai verde

Ceaiul verde poate face minuni și în ceea ce privește scăderea în greutate dat fiind faptul că este bogat în antioxidanți, considerați stimulenți ai metabolismului. In plus acesta conține și puțină cafeină care ajută la stimularea arderii grăsimilor, dar și la o performanță mai bună musculară, suprimând pofta de mâncare și stimulând totodată hormonii care ajută la scăderea în greutate.

În plus, ceaiul verde se pare că este cea mai folosită plantă pentru scăderea în greutate, fiind preferat deseori consumul de ierburi sub formă de băutură cu apă fierbinte.

Tot ce trebuie să faceți este să puneți o cană de apă la fiert în care veți adăuga ulterior un vârf de scorțișoară și o veți fierbe timp de 2 minute, apoi veți opri focul și veți adăuga o linguriță de frunze de ceai verde pe care le veți lăsa la infuzat timp de aproximativ 10 minute.

Conținutul se strecoară apoi, se amestecă și se consumă, iar pe zi puteți consuma 3 astfel de căni de ceai verde, înainte cu 30 de minute de masă.

Piper negru

Piperul negru poate ajuta și el la scăderea în greutate, dat fiind faptul că este bogat în piperină, cea care ajută la inhibarea formării celulelor adipoase, având proprietăți antioxidante, antiinflamatorii și antimicrobiene, îmbunătățind funcția intestinală.

Tot ce trebuie să faceți este să adăugați 1/2 de linguriță de miere și un vârf de linguriță de piper negru într-o cană cu apă caldă, să amestecați bine ingredientele iar apoi să consumați amestecul. Acesta se poate adăuga cu succes și în diverse rețete culinare.

Ghimbir

Ghimbirul poate ajuta la stimularea metabolismului, crescând descompunerea celulelor adipoase, inhibând absorbția grăsimilor și ajutând totodată și la reducerea foamei. Chiar și apa de ghimbir poate să fie luată în considerare dat fiind faptul că aceasta poate ajuta la reducerea greutății corporale și a indicelui de rezistență la insulină. In plus, ghimbirul ajută și la îmbunătățirea sănătății gastrointestinale și a ficatului, eliminând totodată toxinele, prevenind infecțiile și ajută la topirea grăsimilor.

Tot ce trebuie să faceți este să puneți o cană de apă la fiert, separat să zdrobiți puține rădăcină de ghimbir, pe care ulterior o veți adăuga în apă și-a lăsat să fiarbă timp de 2 minute, apoi opriți focul și adăugați o linguriță de miere în amestec. Strecurați și consumați, după ce s-a răcit.

Turmeric

In ceea ce privește turmericul, acesta conține curcumină care ajută la scăderea colesterolului rău și a inflamației, ducând ulterior la reducerea greutății, îmbunătățind sănătatea intestinului, prevenind infecțiile microbiene, ajută la vindecarea rănilor și la reducerea intensității durerii.

Tot ce trebuie să faceți este să zdrobiți puțină rădăcină de turmeric, pe care să o adăugați într-o cană cu apă caldă, stoarceți 1/2 de lămâie, amestecați și consumați.

Cardamom

Pe această listă trebuie să se afle cu siguranță și cardamomul, acesta având proprietăți antioxidante și antiinflamatorii care pot ajuta la creșterea sensibilității la insulină, dar și la reducerea colesterolului total, îmbunătățirea gradului de ficat gras, iar ulterior la topirea grăsimii corporale suplimentare.

Tot ce trebuie să faceți este să adăugați 1/2 de linguriță de pudră de cardamom negru într-o recipient în care ați pus o cană de apă la fiert și o lăsați așa timp de aproximativ 5 minute. Apoi stingeți focul și adăugați o linguriță de frunze de ceai verde, pe care le veți lăsa la infuzat timp de 5 minute, apoi strecurați conținutul și îl consumați o dată pe zi.

Ardei iute

in ceea ce privește ardeiul iute, acesta este bogat în capsaicină, un ingredient care stimulează organismul să ardă grăsimile și deține efecte detoxifiante asupra organismului, ajutând totodată și la reducerea apetitului prin creșterea sațietății, datorită compușilor termo g nici care cresc metabolismul grăsimilor și inhibă formarea celulelor adipoase.

tot ce trebuie să faceți este să stoarceți zeama de la o lămâie într-un pahar, în acesta să adăugați o cană de apă și un vârf de ardei iute pudră, amestecați conținutul și îl consumați de 2 ori pe zi.

Chimen

Chiar și chimenul este un alt condiment popular regăsit în bucătărie, însă puține sunt persoanele care știu că și semințele de chimen ajută la îmbunătățirea digestiei și dețin proprietăți antioxidante, antiinflamatorii, antimicrobiene, antihipertensive, dar și de stimularea imunității, contribuind totodată la menținerea sănătății intestinale, readucând un somn liniștit și reducând riscul de tulburări respiratorii, răceli, tulburări de piele și anemie.

Tot ce trebuie să faceți este să înmuiați o linguriță de semințe de chimen într-o cană de apă peste noapte, apoi a 2-a zi veți încălzi conținutul și îl veți strecura, adăugați și 1/2 de linguriță de miere, amestecați bine și îl consumați.

Rozmarin

Rozmarinul deține proprietăți antioxidante și antimicrobiene, ajută la reducerea nivelului de glucoză din sânge și a colesterolului rău, oxidează grăsimile, ajutând la eliminarea toxinelor din colon, dar și la tratarea problemelor intestinale și balonări. Cardiologul canadian Dr. Shane Williams recomandă o dietă pe bază de plante, cu un conținut scăzut de proteine, pentru o îmbunătățire a sănătății generale și pierdere în greutate.

Tot ce trebuie să faceți este să puneți o cană de apă la fiert, apoi să opriți focul și să puneți o linguriță de rozmarin proaspăt în apă, pe care îl veți lăsa la infuzat 10 minute, apoi strecurați și consumați de 3 ori pe zi.

Aloe Vera

Aloe vera deține proprietăți laxative, iar în același timp ajută și la reducerea inflamației și la tratarea problemelor intestinale, reducerea greutății corporale, a masei de grăsime corporală și a rezistenței la insulină. In plus, aceasta aduce beneficii și în ceea ce privește sănătatea pielii și a părului, menținând sistemul digestiv sănătos.

Tot ce trebuie să faceți este să pasați o linguriță de gel de aloe vera cu ajutorul unei linguri, pentru ca ulterior să adăugați acest conținut într-o cană de apă și să amestecați bine, amestecare se poate consuma în fiecare zi.

Păpădie

Chiar și ceaiul de păpădie poate face miracole în acest sens, dat fiind faptul că păpădia deține proprietăți antidiabetice, anti obezitate, antiinflamatorii, anti hiperglicemie ante și anti oxidante. In plus, păpădia poate crește și sensibilitatea la insulină și secreția la insulină îmbunătățind digestia, reducând nivelul de glucoză, trigliceride și colesterol seric. Aceasta este bogată în fibre, ajută la prevenirea absorbției moleculelor de grăsime.

Tot ce trebuie să faceți este să puneți o cană de apă la fiert, în care ulterior veți adăuga o linguriță de păpădie uscată, lăsați la fiert timp de 5 minute, apoi strecurați, lăsați să se răcească și consumați.

Ginseng

Este cunoscut deja faptul că ginseng poate ajuta la reducerea inflamației și a stresului, suprimând totodată foamea, scăzând absorbția glucozei și metabolismul lipidelor, reducând rezistența la insulină și cel de afectare a ficatului, scade colesterolul rău și reglează nivelul zahărului din sânge.

Tot ce trebuie să faceți este să fierbeți 500 ml de apă, apoi să lăsați apa să se răcească timp de 5 minute, pentru ca ulterior să adăugați în această apă o linguriță de extract de ginseng, lăsați la infuzat timp de 5 minute, apoi strecurați și adăugați o lingură de zeamă de lămâie, dar și un praf de scorțișoară pudră, amestecați și consumați de 2 ori pe zi.

Frunze de dafin

Nu în ultimul rând, o altă sugestie de luat în calcul în ceea ce privește ierburile care ajută la pierderea în greutate este reprezentată și de frunzele de dafin, acestea fiind bogate în fibre, stimulând astfel metabolismul și menținând stomacul plin, ajutând în cele din urmă la gestionarea sănătoasă a greutății.

Tot ce trebuie să faceți este să puneți 3 foi de dafin uscate într-o ceașcă, peste care să turnați o cană de apă clocotită, lăsați la infuzat timp de 10 minute, apoi scoateți frunzele de dafin și consumați.

