Ucigașul de la Perla scapă de închisoarea pe viață. Decizia instanței este definitivă

Practic, Curtea de Apel Bucuresti a mentinut o decizie similara, data de Tribunalul Giurgiu. Instanta a respins ca inadmisibila contestatia facuta de Georgiana Bendre, fata casierei ucise in salonul coaforului Perla.

Inlocuirea pedepsei deschide posibilitatea ca Gheorghe Vladan sa fie eliberat conditionat. El este inchis de aproape 8 ani, din 6 martie 2012. Deoarece are 60 de ani, acesta poate fi eliberat conditionat dupa executarea unei fractii de 2/3 din pedeapsa, la care se pot adauga zilele castigate in urma muncii prestate in penitenciar si in baza legii recursului compensatoriu (de care va beneficia, chiar daca a fost abrogata).

Vladan este inchis in prezent in Penitenciarul Giurgiu.