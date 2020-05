Procurorul general reacționează după Hotărârea CEDO: Reafirmă dreptul procurorilor de a-și exprima în mod liber opinia

Intr-un comunicat de presa remis marti, Scutea arata ca hotararea CEDO confirma luarile de pozitie anterioare exprimate la nivelul Ministerului Public, in sensul ca procedura ad-hoc de revocare initiata impotriva procurorilor care indeplinesc functii de conducere la varful ierarhiei Parchetelor nu este conforma legilor de organizare judiciara, iar prin modul de desfasurare aceasta este de natura sa aduca atingere statutului de independenta, precum si garantiilor fundamentale, in principal dreptului la aparare.

"Hotararea CEDO creeaza premisele regandirii procedurilor de revocare din functie a procurorilor, in lumina recomandarilor formulate de organismele europene cu expertiza, prin intarirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii ca garant al independentei justitiei si for reprezentativ pentru sistemul judiciar. Numai dialogul in cadrul interinstitutional poate conduce la generarea mecanismelor legale unanim acceptate, prin care sa se asigure ca membrii autoritatii judecatoresti se bucura de protectie impotriva arbitrariului, iar exercitiul acestui drept este efectiv. Intarind considerentele retinute de CEDO, absenta controlului judiciar asupra deciziei politice de revocare din functie nu este in interesul functionarii statului in general, in context constitutional, si nici in beneficiul cetatenilor", susține Gabriela Scutea.