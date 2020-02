Procurorii cer arestarea lui Mario Iorgulescu în dosarul accidentului mortal pe care l-a provocat

Procurorii cer arestarea în lipsă. Mario Iorgulescu se află, în prezent, la o clinică din Italia.

Reamintim că Mario Iorgulescu a provocat, pe 8 septembrie 2019, un grav accident de circulaţie pe Şoseaua Chitilei, în urma căruia un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa. Fiul preşedintelui LPF se afla la volanul unui bolid când a intrat cu 250 km/h în intersecţie, pe culoarea roşie a semaforului, într-o maşină condusă de un alt bărbat, tată a doi copii, care a murit pe loc. Mario Iorgulescu avea o alcoolemie de 1,96 g/l alcool pur în sânge şi consumase droguri, au relevat analizele efectuate.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București:

Ca urmare a interesului public manifestat cu privire la cauza având ca obiect incidentul rutier din data de 08.09.2019, Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 19.09.2019, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul Iorgulescu Gino-Mario sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În aceeaşi zi, organele de urmărire penală s-au deplasat la Spitalul Universitar de Urgență Elias București, Secția ATI, unde suspectul era internat din data de 08.09.2019, pentru aducerea la cunoștință a calității procesuale și a acuzațiilor, însă, dată fiind starea de sănătate critică a persoanei în cauză, această activitate nu a putut fi realizată, medicii responsabili de tratarea pacientului apreciind că nu era oportună realizarea acestei activităţi procedurale.

La data de 23.09.2019, suspectul fost externat pentru a fi transportat la o clinică de terapie intensivă din Italia, unde a rămas internat până la data de 07.10.2019, când a fost externat și preluat de un institut de reabilitare psihiatrică din Italia. Ulterior, la data de 31.10.2019, a fost internat la o altă clinică din Italia, unde se află și în prezent.

În continuarea demersurilor de audiere a suspectului și, implicit, de aducere la cunoștință a acuzațiilor, la data de 02.10.2019 a fost emis un ordin european de anchetă în acest sens, activitatea dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti fiind finalizată de autorităţile judiciare italiene la data de 23.10.2019.

Prin ordonanța din data de 20.12.2019 a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului, pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, inculpatul fiind citat pentru aducerea la cunoştinţă a noii calităţi procesuale, însă acesta nu s-a prezentat, invocând, prin apărătorii săi, motive de natură medicală, solicitând ca activitățile să fie efectuate tot prin procedură judiciară internațională.

Ulterior, prin ordonanța din data de 23.01.2020, a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului Iorgulescu Gino-Mario din infracțiunile de ucidere din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, în infracțiunile de omor și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe şi a fost emis un nou ordin european de anchetă, vizând audierea inculpatului, cu aducerea prealabilă la cunoștință atât a calității de inculpat, cât și a schimbării încadrării juridice, activitate adusă la îndeplinire de autorităţile judiciare italiene la data de 12.02.2020.

În ordonanța din data de 23.01.2020 s-a reținut faptul că în cauză există probe care conturează următoarea situație de fapt:

La data de 08.09.2019, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, intenționând să se deplaseze din sat Gulia, com. Tărtășești, spre un club din Parcul Herăstrău, mun. București, inculpatul Iorgulescu Gino-Mario a condus autoturismul marca Aston Martin model DBS cu o viteză ce depășea cu mult viteza legală de 50 km/h în localitate, pătrunzând pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h în intersecția dintre Șos. Chitilei și str. Teodor Neagoe, accelerând până la 162 de km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I, urcând vehiculul cu partea stângă pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație la un vehicul echipat cu un motor ce dezvoltă 700 de cai putere, pătrunzând pe contrasens și intrând în coliziune frontală, la ora 03:02:39, la viteza de 143 km/h, cu autoturismul marca Audi, condus de victima V. D.-A., care a decedat pe loc, toate acestea în condițiile în care, din momentul în care a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, inculpatul nu a acționat frâna, iar în momentul coliziunii pedala de accelerație era apăsată la maximum. Procedând în acest mod, inculpatul a fost indiferent față de urmările acțiunilor sale, pe care le-a prevăzut, punând în pericol participanții la trafic, lăsând producerea sau evitarea unei coliziuni pe seama hazardului și astfel ucigând-o pe victimă cu intenție indirectă.

Precizăm că la data de 17.02.2020 a fost sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.