MOTIVARE: Interceptări din biroul lui Gheorghe Burnei. Pentru ce a fost condamnat medicul

Magistratii de la Tribunalul Bucuresti atrag atentia ca, desi in anumite cazuri sumele de bani nu au fost remise lui Burnei in mod direct, ci prin asezarea banilor/plicurilor cu bani pe biroul medicului ori introducerea acestora in buzunarul halatului purtat de medic, "instanta retine ca aceasta nu era decat o modalitate de primire a banilor pusa in practica de catre inculpat."

"Asadar, desi inculpatul nu le-a solicitat martorilor in mod expres vreo suma de bani, prin maniera de gestionare a relatiei cu beneficiarii actului medical (nerespingerea ofertelor de sume de bani), le-a creat convingerea ca acesta este modul de lucru in cadrul sectiei pe care o coordona," explica Tribunalul Bucuresti.

Altfel spus, Burnei ar fi fost cel care "a conceput" si "a perpetuat" aceasta practica in randul pacientilor, cu scopul de a obtine avantaje materiale necuvenite de pe urma prestarii serviciilor medicale.

La perchezitiile din biroul lui Burnei, procurorii au ridicat sumele totale de 3.299 de lei, 5.015 euro si 750 de dolari, defalcate in sume mai mici, cum ar fi 750 de dolari, 300 de lei, 150 de euro, 2.000 de lei, 600 de lei, 1.000 de lei, 1.000 de euro etc.

"Sume de bani care s-ar fi justificat a fi pastrate, mai degraba, intr-o bacanie, decat in biroul unei medic amenajat in cadrul unei unitati medicale din sistemul public de sanatate," motiveaza judecatorii.

