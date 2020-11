Laura Codruța Kovesi, interviu în presa olandeză: Nicio țară din UE nu are mâinile curate

Guvernul roman i-a promis lui Kovesi sa furnizeze 15 procurori europeni delegati. "Vesti bune, pentru ca vreau sa incep, intelegi?". La sfarsitul lunii octombrie, Guvernul a aprobat in structura de suport pentru desfasurarea activitatilor celor 15 procurori delegati din partea Romaniei la Parchetul European

Cu reactia Laurei Codruta Kovesi isi incepe publicatia olandeza nrc.nl un reportaj despre seful Parchetului European. Conform publicatiei, ea este responsabila pentru desfasurara anchetelor de coruptie si frauda in 22 de tari ale UE.

Nrc.nl a intrebat-o pe Kovesi despre cum s-a simtit in momentul in care autoritatile din Romania au incercat sa-i blocheze numirea, iar Sectia Speciala i-a deschis un dosar de coruptie, noteaza ziare.com.

"Acele experiente din Romania au fost o buna pregatire pentru tot ceea ce ma asteapta acum. Face parte din treaba mea sa rezist si sa raman calma," declara Kovesi.

"Este nevoie de curaj si curaj, pentru ca mergem dupa oameni bogati si puternici. Sunteti fata in fata cu mari corporatii care isi pot permite cei mai scumpi avocati. Uneori te lupti cu un partid care are legaturi politice. Deci, trebuie sa tineti cont, in cel mai rau caz, de amenintare. Trebuie sa poti rezista asta," mai declara Kovesi.

Nrc.nl: Dar intr-o tara precum Ungaria exista multe probleme legate de frauda subventiilor UE.

Kovesi: De indata ce frauda maghiara cu banii UE a facut urme in tarile MOA, autoritatile judiciare maghiare sunt obligate sa impartaseasca informatii. Cand am luptat impotriva coruptiei ca procuror in Romania, au existat aproape intotdeauna legaturi cu cazuri din Ungaria si Bulgaria invecinate. Cunosc bine regiunea, asta ajuta. Dar acum sunt procuror in numele intregii UE. Si credeti-ma: nicio tara din UE nu are mainile curate. (...) Toti procurorii europeni s-au angajat sa serveasca nu interesul tarii lor, ci interesul comun al Parchetului European.

Nrc.nl: Unele tari considera ca Parchetul European ar trebui mai intai sa dovedeasca utilitatea.

Kovesi: Nu-mi permit un inceput prost, pentru ca, daca parchetul nu reuseste din cauza asta, criticii vor spune: "Vedeti ca MOA nu a fost o idee buna". Asa ca vreau sa fiu complet pregatita din ziua in care deschidem primele dosare. Inca ne lipseste bugetul pentru a instala o divizie cruciala de avocati si analisti financiari aici la sediul central. Avem cu adevarat nevoie ca ele sa fie eficiente si decisive.