Flasul broker bursier din București a fost reținut pentru 24 de ore

Suspectul va fi prezentat, marţi, magistraţilor, cu propunere legală, a anunţat Biroul de presă al Poliţiei Capitalei.



Poliţiştii au efectuat, luni, percheziţii la bărbatul care a susţinut că este broker bursier şi ar fi indus în eroare o persoană pentru a „investi” suma de aproximativ 80.000 lei.



Totodată, există indicii cu privire la existenţa altor persoane vătămate.



Poliţişti de la Serviciul Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în acest dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.



„Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabilă că un bărbat, în cursul anului 2020, ar fi indus în eroare persoana vătămată atribuindu-şi calitatea de broker bursier şi ar fi convins-o să „investească” suma de aproximativ 80.000 lei”, explica DGPMB.



Audierile au avut loc la sediul Serviciului Investigare a Criminalităţii Economice.