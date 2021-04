"La data de 19 aprilie, barbatul in varsta de 31 ani, din municipiul Bucuresti, a fost retinut pentru 24 ore de catre politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier. Ulterior, la data de 20 aprilie, instanta a dispus masura arestarii preventive pentru o perioada de 30 de zile", transmite IPJ Brasov.

Adrien Stephane Muresan s-ar fi aflat sub influenta drogurilor si a alcoolului la volan, fara sa detina permis. Este cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

"Conducatorul auto nu a putut fi testat din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicala autorizata pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei si a prezentei de substante psihoactive in organism. Procedandu-se la verificarea in baza de date a Politiei Romane a documentelor personale si ale vehiculului condus, cadrele de politie au constatat faptul ca barbatul are suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice", potrivit IPJ Brasov.