Potrivit procurorilor, rețeaua de droguri era condusă de un tânăr de 18 ani. El era cel care se asigura ca era făcută aprovizionarea cu stupefiante, decidea cine intră sau nu în grupare și spunea ce cantitate de substanțe interzise are voie să vândă fiecare dintre membri.

Fiecare dintre ei avea o poreclă, iar atunci când vorbeau de droguri foloseau cuvinte codificate.



„GUȚĂ LIVIU: Hello!

SAX-SAX: Sax-sax!

GUȚĂ LIVIU: Ce faci?

SAX-SAX: Uite bine, cu Lupi! Tu?

GUȚĂ LIVIU: Auzi?

SAX-SAX: Da!

GUȚĂ LIVIU: Știi ce-am vrut să vă întreb? Că Lupi mi-a dat mesaj și a zis că vrea și el patru tricouri, și tu vrei cinci?

SAX-SAX: Cinci, cinci! Ne-am răzgândit!

GUȚĂ LIVIU: Păi nu, gen tu vrei cinci tricouri și Lupi vrea patru?

SAX-SAX: Nu, nu! Amândoi vrem cinci!

GUȚĂ LIVIU: A, deci amândoi vreți cinci, cinci tricouri?

SAX-SAX: Da!

GUȚĂ LIVIU: M sau L?

SAX-SAX: L! ”

sursă stenograme interceptări: Realitatea Plus

Când se aflau sub influența drogurilor, tinerii deveneau agresivi. La începutul lunii martie doi dintre ei au distrus șapte mașini. Speriați, locatarii blocurilor din jur i-au filmat și au sunat la 112.





Unul dintre ei a fost dus la secția de psihiatrie a spitalului Grigore Alexandrescu, iar celălalt a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.





Deși nu se fereau prea mult atunci când se drogau pe străzi sau în spatele blocurilor, liceenilor le era frică să nu fie filați de poliție, lucru care reiese și din interceptările anchetatorilor.





„SORIN: .. ai și tu grijă vere că a întors un Duster alb după tine!

LIVIU GUȚĂ: Da?

SORIN: Ai și tu grijă! (…)



…………………..



Liviu: Ia zi, că m-ai sunat?

Domn: Te sunasem să văd ce faci!

Liviu: S-au cam terminat combinațiile, mă, s-a cam terminat tot!

Domn: De ce?

Liviu: Filaj.

Domn: Ăăă?

Liviu: Atâta pot să-ți zic!

Domn: Ai pus pe ”story” ceva?

Liviu: Da, am pus în story și e filaj… știi de unde m-a filat pe mine aseară garda?

Domn: Nu!

Liviu: Fix la Andreea în față, ești nebun?

Domn: Așa.

Liviu: Deci la Andreea… ! A fost filaj aseară, p…a mea gen plecasem cu Sorin. A depăsit mașina de poliție vreo șase mașini ca să vină în spatele meu.

Domn: Așa.

Liviu: O mașină cu CTR la număr gen, filează tot gen, a stat după mine aseară. Mi-a urmărit mașina non stop. A venit după mine și-n Bucureștii Noi, a venit după mine peste tot.

Domn: Mamă!

Liviu: Bă, c…ie, exact ca-n filme, ești nebun! M-a tras pe dreapta și Sorin avea la el.. bă, blindat! Bă, tot ce avea în casă, c…ie, vroia să scape de ele, ești nebun la cap! Și, bă c…ie, eu am crezut aseară că mă duc la pușcărie, c…ie! Să mor dacă te mint cu ceva! Tu știi câte s-au întâmplat aseară? (…) ”

sursă stenograme interceptări: Realitatea Plus

Până în prezent, doi suspecți în dosarul „droguri în licee” au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Alți 2 suspecți au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile.