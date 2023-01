Afacerile lui Ion Țiriac sunt în strânsă legătură cu oamenii lui Vladimir Putin. Printre ei se află și Klaus Mangold, cu care Ion Țiriac are o prietenie veche. Presa germană îl numește pe acesta, CITEZ, mister Rusia al economiei și asta pentru că, spun jurnaliștii străini, nimeni nu are contacte atât de bune în companiile rusești. Ion Țiriac are afaceri și cu germanul Wulf Bernotat, apropiat de Vladimir Putin.