Avocatul lui Cherecheș a precizat, din nou, că nu ar idee unde s-ar putea afla clientul său.



"Din păcate nu știu unde se află, am discutat ultima data joi seară, cu aproximativ 13 ore înainte de pronunțarea sentinței. Nu vreau să mă lansez în speculații, pentru că nu am astfel de informații. Gestul lui nu îl ajută în demersurile sale legale pe care le are la dispoziție. Cu siguranță l-aș sfătuit să se întoarcă în țară, a afirmat avocatul, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Întrebat dacă a avut impresia că primarul din Baia Mare își pregătea fuga, Doseanu a negat categoric.



Avocatul a vorbit și despre un posibil scenariu al blocării unei eventuale extrădări din motive medicale.

"Eu sunt doar avocatul său, nu medicul său, nu cunosc dacă suferă sau nu de vreo boală. Vă mărturisesc că nu l-am consultat. Din ce am perceput la el, nu îl văd ca un om care să facă denunțuri împotriva altora, pentru a-și ușura situația. (...) NU cunosc dacă este cu soția și mama," a mai precizat avocatul.