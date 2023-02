Horoscop TAROT. TAUR

Cavalerul de spade

Aceasta carte este simbolul ambitiei, al actiunii, al dorintei de succes, a gandirii rapide. Cavalerul este imbracat in armura, calare pe un cal alb puternic si porneste spre inainte cu o energie uluitoare. Sabia cavalerului este inaltata in aer, simbol al dedicarii catre scopul si misiunea sa. Calul alb simbolizeaza puritatea energiei intelectuale care motiveaza cavalerul. In fundal, se strang nori de furtuna, iar copacii se apleaca din cauza vantului puternic. Vantul nu-l opreste pe cavaler, totusi. El infrunta vantul, dornic sa-si finalizeze misiunea.

Horoscop TAROT. GEMENI

Echilibrul

Aceasta carte este despre cumpatare, despre echilibru in toate relatiile. Prieteniile, familia, parteneriatele romantice, relatiile colegiale, toate au nevoie de atentia ta. Aceasta carte iti mai poate transmite mesajul ca trebuie sa ai o alta abordare. Poate ca ai incercate multe variante pana acum. Ia in calcul si altele. Vezi ce obstacole ai in cale si daca exista, ai grija cum le intampini. Fii echilibrat in tot ce faci!