Horoscopul de weekend 2-4 iunie 2023 este scaldat de influente astrale majore. Sfarsitul de saptamana sta sub semnul actiunii lui Uranus cel haotic. Sufletele noastre vor fi hranite de conexiunile pe care le avem deja si, daca sunt singure, credinta noastra in dragostea care ne vine in cale este de neclintit. Universul are sincronizare divina. Noroc cu Luna Plina in Sagetator care ne aduce mai mult optimism, deoarece putem obtine o perspectiva mai sanatoasa cu privire la viata si iubire.