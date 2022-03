Răspunzând la întrebarea că acum există evoluții presupuse pozitive în negocierile cu Rusia, Zelensky a subliniat:

"Știm 100% că va exista o victorie. Și nu știm sigur când va fi. Diplomații noștri lucrează și discută câteva detalii despre agenda care poate fi între noi și Federația Rusă. Mi-ar plăcea să se întâmple asta și să fie deja realtate, în practică, și nu doar în cuvinte, procesul de reglementare, procesul de pace, procesul de încheiere a războiului”.

El a subliniat că totul ar trebui să înceapă cu o încetare a focului.

„Acest lucru va face posibilă, de altfel, deblocarea proceselor umanitare: îndepărtarea oamenilor din zonele de conflict, precum și livrarea de alimente, apă și medicamente... Acesta este semnalul uman corect, diplomatic, cu care începe întotdeauna sfârșitul război. În toate vremurile civilizate normale s-au întâmplat, chiar și atunci când anumite conflicte au fist mai dure", a spus Zelenski.

El a adăugat că Ucraina așteaptă acest proces, se vorbește și depre cele de încheiere a războiului.

„Deja avem un semnal din partea Federației Ruse. În ultimii doi ani, nu am auzit niciodată că ar putea exista un dialog. Nu am auzit niciodată asta și nici măcar nu ne-am contactat de zeci de ori. Cred că am purtat sute de discuții cu liderii diferitelor state, cărora le-am oferit toate oportunitățile de a fi negociatori, de a fi mediatori, cineva doar pentru a înlesni întâlnirea”, a spus Zelensky.

El a mai subliniat: "Ar trebui să știți că toate aceste mii de oameni au murit pentru că Rusia nu a confirmat niciodată posibilitatea unei întâlniri. Și aceasta este responsabilitatea lor. Absolut".

Zelensky a remarcat că, încă de la început, Rusia a înaintat ultimatumuri.

"Nu am fost de acord cu niciun ultimatum și războiul s-a adâncit. Acum vedem că o operațiune rapidă de ocupare a statului nostru - trei sau patru zile - nu a avut loc. Schimbări în conducerea statului nostru, schimbarea drapelului statului nostru - toate aceastea nu s-au întâmplat. Sunt sigur că nu se va întâmpla. Și chiar dacă un milion de cetățeni ruși sunt aduși aici să moară, este imposibil să-i ocupăm pe ucraineni", a subliniat el.

Potrivit lui Zelensky, acum partea rusă, ca parte a negocierilor, a început să vorbească despre ceva, și nu doar să arunce ultimatumuri. "Cred că aceasta este o abordare fundamental diferită. Și ar trebui și ar trebui să fie așa", a spus președintele.

Totodată, el consideră insuficientă implicarea partenerilor occidentali ai Ucrainei în negocieri.

„Dacă vorbim de puncte referitoare la garanțiile securității statului nostru, atunci pur și simplu nu vor putea avea încredere în Rusia, după un război atât de sângeros. Prin urmare, alți lideri, pe lângă Federația Rusă, ar trebui să ofere aceste garanții”, a spus Zelenski.

El a spus că, alături de agenda care se discută, unii lideri mondiali, care sunt în contact cu liderul rus, au primit întrebări care se discută între părțile rusă și ucraineană.

"Le au și ar trebui să le discute. Știu că semnalele de la ei nu sunt rele în ceea ce privește propunerile care au venit din partea noastră. Vom vedea", a spus Zelensky.

Următoarele negocierile cu Rusia, potrivit lui Zelensky, ar putea avea loc la Ierusalim .