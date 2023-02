Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că este "posibil" ca în acest an să înceapă discuţii oficiale pentru aderarea ţării sale la Uniunea Europeană, relatează AFP.



"Ce am convenit cu adevărat astăzi?", a remarcat Zelenski în tradiţionala sa intervenţie zilnică de seară, la finalul summitului UE-Ucraina care a avut loc vineri la Kiev.



"Exista o înţelegere că este posibil să se înceapă negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana în acest an", a explicat el. "În această seară putem spune că Ucraina face progrese în direcţia obiectivului său", a precizat preşedintele ucrainean.



"Am discutat şi discutăm deja ca membri ai comunităţii europene", a subliniat Zelenski.

La Kiev, unde sirenele antiaeriene au sunat de două ori în timpul zilei, preşedintele Consiliului European Charles Michel, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi alţi înalţi oficiali ai UE s-au întâlnit cu preşedintele Volodimir Zelenski.

Acest summit, al 24-lea la număr, este de asemenea primul de când Ucraina a primit statutul de ţară candidată la aderare din partea UE şi a fost precedat joi de prima întâlnire între membrii Colegiului comisarilor europeni şi guvernul ucrainean.

UE şi Ucraina au adoptat o declaraţie comună la finalul summitului în care sunt evidenţiate eforturile europene de a sancţiona Moscova, între care plafonarea preţului la petrolul şi la derivatele de petrol ruseşti.

Atât Von der Leyen, cât şi Michel au lăudat eforturile depuse de Ucraina pentru a îndeplini cerinţele, în pofida faptului că se află în plin război.



"Determinarea voastră de a merge înainte este impresionantă", a remarcat Von der Leyen, dar a adăugat că procesul de aderare la UE nu are "termene rigide", conform DPA.



În orice caz, preşedinta Comisiei a subliniat că "procesul de extindere este un proces bazat pe merite". "Cu alte cuvinte, nu există termene stabilite, ci obiective care trebuie îndeplinite", a spus von der Leyen.

Uniunea Europeană "nu se va lăsa intimidată" de Kremlin în ceea ce priveşte sprijinul său pentru Ucraina, care va dura "atât timp cât va fi nevoie", pentru că această ţară şi UE sunt "o singură familie", a dat asigurări vineri, la Kiev, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, citat de EFE.



"Vă vom sprijini în orice mod posibil, atât timp cât va fi nevoie. Nu ne-am lăsat intimidaţi de Kremlin şi nu ne vom lăsa, pentru că Ucraina şi UE sunt o singură familie", a afirmat și Charles Michel în conferința de presă de la Kiev la finalul primului summit UE-Ucraina de la începutul războiului de agresiune al Rusiei.