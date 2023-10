Vladimir Putin, SFIDAT de Maia Sandu: Avertismentul oficial al Republicii Moldova pentru Kremlin

„Moldova a fost atacul corupților sub atacul unor grupuri criminale care și-au propus să slăbească statul pentru ca să-l folosească în interes propriu sub atacul șantajului constant din partea Federației Ruse. De când Rusia a declanșat un război total împotriva Ucrainei, Moldova este sub amenințare de destabilizare și sub riscul real de a fi următoarea, dacă Ucraina cade. În tot acest timp în Moldova au fost și încă mai sunt persoane care contribuie la aceste atacuri. Ei sunt gata să vândă azi pacea și siguranța moldovenilor și să pună Moldova în genunchi pentru propriul interes. Să nu ne facem iluzii, aceste atacuri nu vor înceta”, a declarat Maia Sandu.

„Acțiunile dușmănoase ale Federației Ruse, politicieni loiali Kremlinului, oligarhii și reprezentanți ai lumii criminale au slăbit fără încetare țara noastră. Astfel, am fost ținuți captivi departe de lumea liberă și dezvoltată departe de Uniunea Europeană. Astăzi ne aflăm în cel mai periculos moment de la obținerea independenței încoace în care securitatea țării este grav afectată”, a adăugat Maia Sandu, potrivit agora.md.

„Moldova trebuie să poată să-și protejeze populația. (...) Neutralitatea nu înseamnă să stăm pasivi și neajutorați. Dimpotrivă, ne obligă să construim capacitatea de apărare, să dezvoltăm o armată performantă pe care să se bazeze și de care să se mândrească cetățenii. Vom întări și sectorul civil de securitate, așa încât instituțiile, care trebuie să ne protejezesă pună accent, înainte de toate, pe nevoile cetățenilor”, a mai afirmat Sandu.

„Lumea întreagă este zguduită în prezent de atacuri ce distrug pacea și ordinea cu care ne-am obișnuit în ultimele decenii. Asistăm la un război inuman declanșat de Rusia în Ucraina. Vedem atacuri sângeroase asupra Israelului și violențe îngrozitoare împotriva civililor. Tratatele internaționale, granițele recunoscute, demnitatea umană - toate sunt călcate în picioare de forțe care vor să aducă violență și haos la nivel mondial.

Noi, aici în Moldova, nu ne putem preface că aceste lucruri nu ne vizează. Dacă ignorăm realitatea dură, ea nu dispare.

Trebuie să fim pregătiți și să alegem clar de care parte a lumii vrem să fim. Moldova trebuie să fie de partea celor care promovează pacea și respectul pentru hotarele recunoscute internațional. Moldova își poate proteja cetățenii doar fiind parte a lumii libere și în cooperare cu lumea liberă. Beneficiem de un sprijin mare din partea României, Franței, Germaniei, a Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii, însă siguranța cetățenilor noștri și a țării stă în mâinile noastre”, a mai declarat Maia Sandu.