Jurnalista Whitney Leaming, care lucrează pentru The Washington Post, a fost cea care l-a filmat pe tânărul muzician.

Adolescentul a cântat o piesă compusă de Philip Glass şi Paul Leonard-Morgan. Toată lumea ascultă, emoţionată de această melodie melancolică.

Videoclipul a fost văzut de aproape 10 milioane de ori. Inclusiv de Philip Glass, care a declarat pentru The Washington Post că este complet impresionat să audă melodia, coloana sonoră a unui serial Amazon, „Tales from the Loop”, cântată în acest context real, în plin război, sub bombe.

După acest băiat, alţi pianişti s-au succedat la pianul alb cu coadă, cu scopul de a eimina stresul, tensiunea, pentru a diminua din sunetul sirenelor.