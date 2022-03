Ministerul rus al Apărării a publicat, luni seara, un colaj de imagini realizate din dronă în care sunt observate mai multe lansatoare multiple de rachete ale forțelor ucrainene care, se presupune, că atacau pozițiile invadatorilor ruși.

Russian Military drone feed footage showing Ukraine Military MRLS firing from the area near Retroville Mall in Kyiv and same artillery being parked inside a mall itself. https://t.co/0DldwGhUCn pic.twitter.com/rrDuCJ9p0z