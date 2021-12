„Crăciunul poate fi dificil pentru cei care au pierdut pe cineva iubit. Anul acesta, în mod deosebit, înțeleg de ce”, a spus regina într-un mesaj personal, scrie BBC.

Ea l-a descris pe prințul Philip ca „iubitul” ei și a adăugat că i-a simțit prezența pe perioada sărbătorilor.

Vorbind într-un cadru în care apare și o fotografie cu ei doi, regina i-a adus un tribut ducelui de Edinburgh, „nestăpânitul” ei soț timp de 73 de ani.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”



