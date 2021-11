● Ati aflat? Ce s-a intamplat cu Studenta Criminala (Carmen Bejan) in inchisoare! Da, e adevarat

În timpul controlului pe aeroport, polițiștii au depistat la trecerea prin aparatul de scanare un pistol. Speriat, pasagerul a luat arma și a încercat să fugă, numai că în acel moment pistolul s-a descărcat.

În bagajul pasagerului s-a descoperit la trecerea prin aparatul de scanare “un obiect interzis”, a explicat Robert Spinden, conducător al biroului regional pentru siguranăa în transport.

Atlanta airport: \"Accidental\" gun discharge sends travelers fleeing, but no active shooter, officials say #atlantaairport #atlanta #breakingtrendsnews pic.twitter.com/JkfoYgp6Dc