„Explozia puternică a distrus mai multe clădiri şi vehicule civile, ucigând cel puţin 12 nevinovaţi. Credem că ţinta ar putea fi forţele private de securitate care escortează de obicei oficialii ONU în deplasările prin oraş”, a declarat un poliţist.

Potrivit acestuia, alte victime s-ar putea să fie îngropate sub dărâmături. Nu se ştie dacă printre acestea se află membri ai personalului ONU la Mogadishu sau alţi străini.

UPDATE: At least 10 people plus 5 soldiers were killed in a suicide bomb explosion claimed by Al-Shabab – an al-Qaeda-linked group in Mogadishu. pic.twitter.com/6kmZFw7JFi