Reprezentantul lui a anunţat, potrivit Variety, că „pionierul hip-hop Biz Markie a murit liniştit”, având-o alături pe soţia lui, Tara.



„Biz a creat o moştenire de măiestrie care va fi veşnic sărbătorită de colegii săi din industrie şi de fani ale căror vieţi le-a putut atinge prin muzică pe parcursul a 35 de ani”, a mai spus el.



Rapperul a murit din cauza unor complicaţii pe fondul diabetului, a scris publicația TMZ.



Markie a devenit cunoscut în zona hip-hop odată cu piesa „Just a Friend” din 1989, inclusă pe al doilea album al lui, „The Biz Never Sleeps”. Ea a ajuns pe locul 9 în topul american al single-urilor.



Biz Markie, pe numele real Marcel Theo Hall, s-a născut pe 8 aprilie 1964 la Harlem (New York) şi a crescut în Long Insland. Şi-a început cariera muzicală susţinând recitaluri în cluburi de noapte şi la facultăţi, devenind membru al grupului Juice Crew al lui Marley Marl, asigurând partea de beatbox.



Albumul lui de debut, „Goin’ Off”, a apărut în 1988 şi a cuprins piese ca „Make the Music With Your Mouth, Biz”, „Vapors” şi „Nobody Beats the Biz”, care l-au ajutat să pătrundă în Billboard Hot 100.



„The Biz Never Sleeps” i-a urmat după un an şi single-ul „Just a Friend” i-a consolidat statutul.



Cu al treilea album, „I Need a Haircut” (1991), Markie a ajuns în centrul unui scandal. Compozitorul Gilbert O’Sullivan l-a dat în judecată pentru că rapperul a folosit fără permisiune tema „Alone Again (Naturally)”. Judecătorul a decis împotriva lui Markie. Rapperul a făcut referire la acest caz pe următorul lui album, „All Samples Cleared!” (1993).



A renunţat treptat la înregistrări şi a avut câteva colaborări cu Beastie Boys, atât pe albume, cât şi live. Abia în 2003, Markie a lansat un alt album, „Weekend Warrior”.



Pe lângă muzică, el a avut numeroase apariţii în filme şi programe de televiziune. Între producţii se numără filmul „Men in Black II” (2002) şi show-ul pentru copii „Yo Gabba Gabba”. Mai recent, a apărut în serialele „Empire” şi „Black-ish”. Înaintea decesului, el se afla în producţie cu filmul „Chaaw”, care ar urma să fie lansat în mai 2022.