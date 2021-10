Fluxul impresionant de lavă care a curs a dus la fisurarea muntelui și la distrugerea lui parțială.

,,Ne aflăm într-un moment de maximă activitate", a informat David Calvo, purtătorul de cuvânt al institutului Involcan.

El a explicat că printr-una dintre cele două guri, lava "trage" spre sud, ameninţând alte zone din municipiul Los Llanos de Aridane prin care până acum nu a trecut.

Rămâne de văzut care este direcţia pe care o vor lua celelalte două fluxuri nou create, dacă se îndreaptă spre localităţile Todoque şi La Laguna, sau dacă se vor îndrepta spre alte zone.

Unele scurgeri de lavă s-au extins atât de mult, încât au delimitat un perimetru "brutal" de până la 3 kilometri lăţime, care a condus la amplificarea zonei de securitate.

De la începutul erupțiilor, peste 50 de mii de tone de sulf au fost aruncate în atmosferă.

În ultima săptămână activitatea vulcanului s-a intensificat din ce în ce mai mult. Lava amenință acum zone populate care nu au fost evacuate până acum.

The main cone of the Cumbre Vieja volcano on La Palma collapsed on Saturday, allowing lava to flow down the side of the volcano. As of Friday, at least 2,129 structures had been destroyed by lava flows covering roughly 3.4 square miles. pic.twitter.com/8vWNwPWC6c