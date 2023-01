Rusia a început se pare „campania” de pregătire a societăţii pentru un nou val de mobilizare, după ce o aşa-numită asociaţie a „Văduvelor soldaţilor” i-a cerut preşedintelui Vladimir Putin să ordone mobilizarea generală în ţară şi să instituie interdicţia ca bărbaţii de vârstă militară să părăsească Rusia, relatează marţi The Moscow Times și Agerpres.

„Îi solicităm preşedintelui nostru Vladimir Vladimirovici Putin să permită armatei să efectueze o mobilizare pe scară largă, care să corespundă situaţiei ce s-a creat la frontierele noastre”, se afirmă în apelul aşa-numitelor „văduve”, postată pe canalul de Telegram al organizaţiei.

Autorii (autoarele) textului cer de asemenea „să li se interzică bărbaţilor cu vârsta de încorporare să poată pleca în afara ţării”.

„Avem tot dreptul moral pentru aceasta: bărbaţii noştri au murit, apărându-i pe aceştia, dar cine ne va apăra pe noi dacă ei vor fugi”, explică asociaţia „văduvelor”.

În privinţa mobilizării, acestea îi cer lui Putin să se ghideze după Stalin, care „nu se gândea la niciun fel de cotă de popularitate în sondaje sau la nemulţumirea disidenţilor”, urmărind doar victoria.

În finalul apelului lor, autorii (autoarele) subliniază că aceasta este „rugămintea noastră, decizia noastră şi cererea noastră!”.

„Şi noi credem că autorităţile ne vor auzi!”, afirmă în încheiere „văduvele”.

Nu există informaţii publice despre fondatorii (fondatoarele) acestei organizaţii şi nici despre reprezentantele sale, notează The Moscow Times. Primul mesaj postat pe canalul de Telegram al organizaţiei respective datează din 5 decembrie. În total, „Văduvele soldaţilor” au 1.800 de abonaţi.

În postări ulterioare, autorii proiectului îşi recunosc apropierea de administraţia prezidenţială rusă, care oferă „asistenţă intensă” în pregătirea răspunsurilor juridice la solicitările văduvelor militarilor.

Apelul vine la scurt timp după ce șeful Direcţiei principale de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR) a declarat că autorităţile ruse ar putea declanşa un nou val de mobilizare imediat după Anul Nou: la 5 sau 9 ianuarie, pentru că armata rusă „nu are suficiente efective” de luptă pentru a compensa „pierderile importante” suferite în Ucraina şi a forma noi unităţi militare.

