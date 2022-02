„UE și partenerii săi vor reacționa cu unitate, fermitate și hotărâre în solidaritate cu Ucraina”, a anunțat von der Leyen.

Același mesaj a fost distribuit pe rețelele sociale și de președintele Consiliului European, Charles Michel, și de șeful diplomației europene, Joseph Borrell.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.