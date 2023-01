Echipele de salvare au căutat un bărbat care se pierduse în zona Baldy Bowl pe Muntele Baldy, o zonă populară în rândul pasionaţilor de munte şi schiorilor, după ce au fost sesizaţi că un excursionist a fost dat dispărut vineri seara la ora 19.00, a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului şerifului, Nathan Campos.



Oficialii l-au identificat apoi pe bărbatul pierdut după nume miercuri după-amiaza.



Vremea severă de iarnă din California a făcut dificilă căutarea în zona Muntelui Baldy. Echipele de salvare au fost "retrase de pe munte sâmbătă seara pentru siguranţa lor", căutarea continuând "cu dronă şi elicopter când vremea a permis", a precizat Campos.



Există un risc sever de avalanşă în zonă, iar autorităţile au recomandat publicului să nu se apropie de aceasta.



"Este extrem de periculos, iar drumeţilor experimentaţi le este greu să treacă pe acolo", a subliniat Campos.



Echipele de salvare plănuiesc să reia căutarea pe teren atunci când condiţiile meteo se vor ameliora, a completat el. Autorităţile căută încă un bărbat dispărut pe nume Bob Gregory, din Hawthorne, California. Acesta a fost dat dispărut luni în munţii San Gabriel, a informat ABC News.



Julian Sands, care a crescut în Yorkshire, a avut o carieră complexă, de decenii în industria cinematografică, apărând în zeci de roluri în filme şi la televiziune. De mai mulţi ani actorul locuieşte în zona Los Angeles împreună cu soţia sa, scriitoarea Evgenia Citkowitz. Sands are trei copii.



Într-un interviu din 2018 acordat The Guardian, Sands a vorbit despre pasiunea sa pentru mersul pe munte şi despre importanţa de a se lansa în noi aventuri pe măsură ce îmbătrâneşte.



Într-un alt interviu, din 2020, el s-a descris drept cel mai fericit atunci când este "aproape de un vârf de munte într-o dimineaţă rece glorioasă".



În 2020, Sands a povestit că a fost cel mai aproape de moarte "la începutul anilor '90, în Anzi, prins într-o furtună atroce, la peste 6.000 de metri, împreună cu alţi trei. Eram cu toţi într-o stare foarte proastă. Unii băieţi de lângă noi au pierit; noi am fost norocoşi".