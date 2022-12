Cel puțin doi militari ruși au murit și peste 10 au fost răniți în timpul incidentului.

Mai multe imagini cu rămășițele obuzelor au fost postate în mediul online.

Un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zlenski spune că dacă Melitopol cade, întreaga linie de apărare până la Herson se prăbușește iar forțele ucrainene câștigă o rută directă către Crimeea.

