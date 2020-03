Trump a hotărât! SUA întră în STARE DE URGENȚĂ din cauza epidemiei de coronavirus!

„Declar oficial stare de urgență”, a declarat Trump.

Prin declararea stării de urgență, Trump va deschide ușa acordării mai multor ajutoare federale pentru combaterea bolii.

Fostul președinte Bill Clinton a declarat stare de urgență în 2000, pentru virusul West Nile.

Până în prezent există 1832 de cazuri confirmate de coronavirus în Statele Unite.

BREAKING: Pres. Trump declares national emergency.



— Opens up to $50 billion for states, territories and localities.

— Calls for states to set up emergency centers.

— Calls on hospitals to activate emergency preparedness plans.

— Confers new authorities to HHS secretary. pic.twitter.com/AMLe2eOjWX