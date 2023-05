Noul plan de asistenţă are rolul de a reafirma "susţinerea constantă pentru Ucraina, inclusiv pentru consolidarea apărării antiaeriene şi pentru acoperirea necesităţilor privind muniţie de artilerie. Acest pachet, care totalizează 1,2 miliarde de dolari, este acordat prin intermediul Iniţiativei de Asistenţă în materie de Securitate pentru Ucraina (USAI)", a anunțat Departamentul american al Apărării, potrivit CNN.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat noul plan de asistenţă militară anunţat de Washington.

"Noul pachet evidenţiază angajamentul continuu al SUA de a răspunde celor mai urgente necesităţi ale Ucrainei prin angajamente pentru capabilităţi esenţiale pe termen scurt, precum sisteme antiaeriene şi muniţie, construind, în acelaşi timp, capacitatea forţelor armate ucrainene de apărare a teritoriului şi de a împiedica agresiunea rusă pe termen lung. Acest pachet include angajamente pentru obuze de artilerie suplimentare, de calibrul 155 de milimetri, şi susţinere pentru a permite Ucrainei să întreţină mai bine sistemele şi echipamentele", a anunțat Pentagonul.

Statele Unite au acordat Ucrainei asistenţă militară de 36,9 miliarde de dolari de la începerea invaziei militare ruse, în 24 februarie 2022.

"Apreciem acest semn de solidaritate cu Ucraina, într-o zi simbolică pentru noi - Ziua Europei şi Ziua victoriei împotriva nazismului în al Doilea Război Mondial. Împreună ne îndreptăm spre o nouă victorie!”, a transmis Zelenski într-un mesaj pe Twitter.

Grateful to @POTUS & 🇺🇸 people for providing 🇺🇦 with a powerful $1.2 billion defense assistance package. We appreciate this sign of solidarity with 🇺🇦 shown on a symbolic day for us – Europe Day & the Day of Victory over Nazism in WW2. Together we're moving towards a new victory!

Și ministrul apărării ucrainean - Oleksii Reznikov a salutat vestea ajutorului din partea SUA, numindu-l „un nou pachet de asistență de securitate”.

On this Day of Europe, the United States made another significant investment in the peace and security of our continent - a new package of security assistance for #UAarmy.

Thank you to @SecDef and all Americans!

Artillery ammo, air defense systems, and more will help us to win… pic.twitter.com/6lVLvcXVL7