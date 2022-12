Primarul din Los Angeles a declarat luni stare de urgenţă din cauza creşterii explozive a numărului de persoane fără adăpost, afirmând că doreşte "o schimbare radicală" pentru a rezolva această problemă spinoasă cu care se confruntă al doilea oraş ca mărime din Statele Unite, informează AFP, scrie agerpres.ro.

Zeci de mii de persoane dorm pe străzile din Los Angeles, corturile lor răspândite în oraş uimindu-i pe turiştii care vin să viziteze aceste zone urbane considerate cele mai bogate din lume.

Este vorba despre o populaţie care este în acelaşi timp vizată tot mai mult de probleme de sănătate mintală şi dependenţă.

Karen Bass, în vârstă de 69 de ani, este prima femeie aleasă primar al oraşului Los Angeles, în noiembrie. Aceasta şi-a preluat funcţia duminică şi a decretat a doua zi această stare de urgenţă.

A new day has come to our city.



Thank you Los Angeles!



Let’s get to work. pic.twitter.com/16FQEgaTbh