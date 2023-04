„Pe 11 aprilie, în jurul orei 16, unitățile Forțelor Armate azere au deschis focul în direcția militarilor Forțelor Armate Armene care efectuau lucrări de inginerie în direcția comunității Tegh. Partea armeană a recurs la acțiuni de răzbunare. Potrivit informațiilor preliminare, partea armeană are pierderi și răniți. Ministerul Apărării va raporta o declarație suplimentară”, se arată în declarația făcută de ministerul armean al Apărării.

BREAKING: Azerbaijan is attacking the village of Tegh, in Syunik. The shoutout near the village lasted about 20 minutes, there are dead and wounded being reported.



