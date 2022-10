„Dacă vrea să nu mai aibă probleme cu energia, Ucraina ar trebui să recunoască anexarea de către Rusia a 19% din teritoriul său”, a transmis vineri Dmitri Medvedev, omul de încredere al lui Vladimir Putin.

La Kiev, oferta lui Medvedev, fost preşedinte între 2008 şi 2012, a fost considerată drept o recunoaştere din partea Moscovei că utilizează atacurile asupra infrastructurii energetice pentru şantaj, potrivit Unian, citat de Agerpres.

„Situația aprovizionării cu energie electrică din Ucraina se va îmbunătăți dacă Kievul va recunoaște cerințele Rusiei, prezentate în cadrul operațiunii militare speciale și a rezultatelor referendumurilor, a scris vineri, pe canalul său Telegram, adjunctul șefului Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, potrivit TASS.

"Drumul către stabilitatea aprovizionării cu energie este diferit. Necesită recunoașterea legitimității cererilor Rusiei în cadrul operațiunii militare speciale și a rezultatelor acesteia, reflectate în Constituția noastră. Și atunci situația aprovizionării cu energie se va îmbunătăți", a mai spus Medvedev după ce Kiev a anunțat că va importa energie electrică din Slovacia.

Medvedev i-a avertizat că prin „cumpărarea de energie electrică din Slovacia de către regimul de la Kiev se va ajunge la noi creșteri ale prețurilor la energie atât pentru europeni, cât și pentru ucraineni, dar nu va aduce stabilitatea dorită a sistemului ucrainean de alimentare cu energie”.

Cu o zi în urmă, traderul de stat ucrainean "Compania energetică din Ucraina" (JSC Energy Company of Ukraine) a achiziţionat pentru prima oară, în regim de test, curent electric din Slovacia pentru a "susţine sistemul energetic ucrainean în cazul unui deficit de capacitate de generare".



"Ca urmare a atacurilor cu rachete ruseşti şi a avarierii infrastructurii energetice, riscurile pentru traversarea stabilă din punct de vedere termic şi energetic a sezonului rece au crescut semnificativ", a explicat directorul general al companiei, Viktor Butenko, relatează Agerpres.



Strategia Rusiei în războiul din Ucraina constă, din 10 octombrie, în distrugerea masivă a sectorului energetic al țării. Oficial, preşedintele rus Vladimir Putin a invocat că aceste bombardamente ar fi reacţia Moscovei la explozia de pe podul peste strâmtoarea Kerci, când au fost avariate o bandă auto şi una feroviară. Moscova a catalogat explozia drept „un atentat terorist”, fiind pus pe seama serviciilor speciale ucrainene.



Pe parcursul acestei perioade de atacuri cu rachete de croazieră şi drone iraniene, Rusia a avariat peste 30% din instalaţiile energetice din întreaga Ucraină în ultimele săptămâni după explozia de pe podul Crimeei, prin atacuri cu rachete de croazieră şi drone iraniene, potrivit The Moscow Times, citat de Agerpres.



Rusia a anexat ilegal patru regiuni la sfârșitul lunii septembrie: regiunile Doneţk, Lugansk (est), Zaporojie şi Herson (în sud) în urma unor aşa-zise "referendumuri" pe care ONU le-a calificat drept "nelegitime". Ceremonia oficială de anexare a avut loc la 30 septembrie la Kremlin cu lideri numiţi de Moscova în aceste regiuni ucrainene.



Iar cele patru noi regiuni au fost introduse în Constituţia Rusiei, însă autorităţile ruse nu au stabilit clar granițele acestora, pentru că acestea nu sunt în totalitate ocupate de ruși. În plus, contraofensiva ucrainenilor începută din septembrie a redus deja teritoriul ocupat anterior de ruși în aceste zone, ajutat și de retragerea trupelor ruse.