Rusia şi Ucraina au făcut, joi, un schimb de câte 60 de prizonieri de război, au anunțat concomitent oficialii de la Kiev şi Moscova.

Anunțul a fost făcut de Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei.

#Breaking: Avideo published by Andriy Yermak, the head of the President's Office, shows #Ukrainian prisoners of war released in the recent exchange with #Russia.



In total, 60 Ukrainian defenders returned home on Dec. 6, Ukraine's Armed Forces Day - #UKRAINE Media#UkraineWar pic.twitter.com/aIYOpeTTlV