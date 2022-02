Ulterior, individul a fost eliberat, fiind cercetat în libertate. Ancheta polițiștilor este în plină desfășurare.

Poliția de la Heathrow a fost alertată cu privire la „un incident în timpul zborului de sosire”, la ora locală 6:39 a.m., ora locală (1.39 a.m. ET) pe 31 ianuarie, a declarat, miercuri, Poliția Metropolitană din Londra pentru CNN.

Ofițerii au întâmpinat aeronava la sosire și au arestat un bărbat de 40 de ani, fiind suspectat de viol. El a fost eliberat sub investigație, a declarat poliția într-un comunicat.

Victima este o femeie de 40 de ani. Ea a primit sprijinul oamenilor legii, iar cercetările sunt în desfășurare, au mai transmis autoritățile din Marea Britanie.

„Echipajul nostru a sunat înainte și a anunțat autoritățile locale de îndată ce au aflat de aceste acuzații. Vom coopera cu forțele de ordine în orice anchetă”, a precizat un purtător de cuvânt al companiei pentru CNN.