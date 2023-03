Soția fostului președinte democrat Barack Oama, fosta primă doamnă Michelle Obama este văzută de unii analiști americani ca un posibil candidat care ar putea să îl învingă pe Donald Trump, relatează Realitatea PLUS.

Acest scenariu a apărut pe fondul scăderii în sondaje a lui Joe Biden.

De asemenea, unii lideri democrați sunt nemulțumiți de actualul președinte de la Casa Albă. Aceștia nu îl văd pe Biden capabil să îl învingă pe Donald Trump pe fondul actualei crize economice și al războiului.

Cum a apărut scenariul-bombă Michelee Obama la Casa Albă, în 2024

Michelle Obama ar putea să candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Democrații spun că aceasta deține are acea calitate unică și remarcabilă prin care ar putea să-l învingă pe Donald Trump, care a anunțat deja că va candida din nou pentru un mandat în 2024.

În timp ce liderii democrați susțin public candidatura actualului președinte Joe Biden, în culise se gândesc la un alt candidat care ar putea să-l înfrunte pe Donald Trump la alegerile din 2024.

Fostul oficial de la Casa Albă și de la Pentagon - Douglas MacKinnon a declarat că democrații ar putea să caute o personalitate celebră din trecut pentru succesul la alegeri, în locul lui Joe Biden sau Kamala Harris, relatează FoxNews, potrivit YahooNews.

Primul nume pe lista posibililor candidați democrați este cel al fostei prime doamne Michelle Obama, vehiculat înainte încă de alegerile primare din noiembrie 2022, deși soția fostului președinte a respins vehement și constant orice preocupare în acest sens.

La cei 59 de ani ai săi și cu acea calitate unică și remarcabilă (factorul „it”), Michelle Obama ar putea fi un candidat de top, iar democrații ar putea să o lanseze în cursă. În același timp. Michelle Obama a negat în repetate rândură că ar dori să candideze pentur un mandat la Casa Albă.

Joe Biden, contestat în interiorul propriului partid - Ce spun democrații

Joe Biden se confruntă deja cu îndoielile mai multor șefi din propriul partid democrat care ar putea să îl susțină doar pentru că nun vor să conceapă o cursă fără Biden, eventual cu Kamala Harris, nominalizată și Donald Trump să fie ales, mai scrie Politico.

„Democrații la nivel înalt se unesc pentru realegerea președintelui Biden, nu pentru că cred că este în interesul țării ca un bărbat de 82 de ani să înceapă un al doilea mandat, ci pentru că se tem de o potențială alternativă: numirea lui Kamala Harris și alegerea lui Donald Trump”, se arată într-un document citat de FoxNews.

În 2020, Joe Biden și Kamala Harris l-au învins pe Donald Trump după ce au primit cele mai mutle voturi din orice altă cursă prezidențială din istoria SUA. Însă, după trei ani, Biden are un scor ca in anii 40, nu mai este cotat atât de bine în sondaje, și are și mai multe gafe la activ, care au dat mari bătăi de cap echipei de presă de la Casa Albă.

Potrivit raportului invocat de publicația Politico, un senator democrat ar fi întrebat dacă Biden ar mai rezista într-o asemenea cursă, în campanie prezidențială. Mai ales că Biden a câștigat alegerile în timpul pandemiei de coronavirus în care au fost numeroase restricții, iar o mare parte din campanie a făcut-o chiar din casa sa.

POSIBILII CANDIDAȚI DIN PARTEA DEMOCRAȚILOR ÎN LOCUL LUI BIDEN, LA ALEGERILE DIN 2024

Potrivit unor informații politice, Kamala Harris nu s-ar bucura de o susținere într-o eventuală lansare în cursa pentru președintele Statelor Unite: „Harris nu este o opțiune”, relatează Politico despre părerea mai multor democrați.

În ceea ce privește lista altor candidați ai democraților, aceasta i-ar putea include pe cei care au mai candidat anterior, ca Hillary Clinton, John Kerry sau Al Gore. Acești candidați însă nu reușesc să acoperre așteptările unor alegători care își doresc un președinte mai tânăr, deoarece Clinton are 75 de ani, Kerry are 79 de ani și Gore are 74 de ani.

O altă listă a candidaților democrați ar putea fi a celor care s-au bucurat de sprijinul public dar nu au fost în final nominalizați pentru Casa Albă, printre care senatorii Elizabeth Warren, D-Mass, Bernie Sanders, Amy Klobuchar, care au candidat fiecare în 2020 și ar putea să se lanseze din nou într-o cursă prezidențială. Warren are 73 de ani, iar Sanders are 81 de ani, în timp ce Klobuchar are 62 de ani.

Și guvernatorii Gavin Newsom din California, de 55 de ani, și Gretchen Whitmer din Michigan, de 51 de ani, sunt luați în calcul pentru o cursă prezidențială.

Dar oricare dintre acești posibili candidați ar trebui explice de ce Harris și Biden s-au îndepărtat în cei doi ani și trei luni de la alegeri, mai comentează presa americană.

În acest moment, singura care poate să devină un contracandidat puternic pentru Joe Biden în cursa internă a democraților este Marianne Williamson. Autoare a unor cărţi de succes despre spiritualitate şi bunăstare, Williamson a anunţat deja pe 4 martie că va candida pentru funcţia de preşedinte al SUA în 2024, la patru ani după ce nu a reuşit să treacă de cursa internă a democraţilor.