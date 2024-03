Jurnaliștii NEXTA au analizat filmările din sala de concerte "Crocus City Hall" din Moscova. Aceștia susțin că printre spectatori s-au aflat agenți ai serviciului secret FSB, care s-ar remarca prin faptul că sunt îmbrăcați similar, în bluză de trening albastră și blugi.



„Dacă vă uitați la ei, veți observa câteva acțiuni atipice din partea lor pentru astfel de situații”, notează agenția.

Sunt clar vizibili la ieșire, dar, dacă vă uitați cu atenție, "bărbații în albastru" pot fi zăriți și în alte părți ale sălii.

Un alt element, observat în filmare, este că exact bărbații "în albastru" nu intră în panică și nu fug în momentul declanțării infernului. Unul dintre ei împinge înapoi pe culoarul dintre scaune o femeie care voia să fugă spre locul unde se trăgea.

Un alt moment asupra căruia jurnaliștii de la NEXTA atrag atenția este cel în care o voce masculină, atribuită unui presupus "ofițer FSB", sugerează să se închidă ușile. Ulterior, acest lucru va duce la faptul că multe persoane nu vor putea ieși și vor muri.

FSB officers could have been in the concert hall during the terrorist attack in Moscow



We analyzed the footage of the terrorist attack in "Crocus City Hall" and noticed that in the concert hall, where the bloodiest events of the terrorist attack broke out, there are several… pic.twitter.com/DmA8Neudjw